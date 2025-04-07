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Razg0n
Apple не планирует переносить производство iPhone в США
Так как это приведет к росту издержек и значительному повышению стоимости смартфонов

В связи с вводом Трампом пошлин на импорт эксперты прогнозируют значительный рост стоимости iPhone на территории США, поскольку они производятся за пределами страны. Таким образом, перед Apple встал вопрос об оптимизации расходов для недопущения стремительного взлета цен на свои смартфоны.

Компания уже давно присутствует на рынке и за это время сумела организовать масштабную цепочку поставок. Фабрики в Китае, во Вьетнаме, а теперь еще и в Индии ежегодно отгружают миллионы единиц продукции. Благодаря низкой стоимости рабочей силы в данных регионах, Apple удается удерживать себестоимость на iPhone на приемлемом уровне и максимизировать свою прибыль.

Поэтому любые разговоры о переносе производств на территорию США по сути своей спекулятивны. Как написал Марк Гурман из Bloomberg в X (запрещена в РФ), "не существует ни одной вселенной, где Apple переносит производство iPhone в США".

Считается, что переход "купертиновцев" на использование американских рабочих рук нерентабелен и отразится на стоимости iPhone не в лучшую сторону. В Max Tech отметили необходимость работникам ежедневно справляться с монотонной многочасовой нагрузкой. И американцы могут это не осилить, даже если заработная плата будет на приемлемом уровне.

Ранее сообщалось, что при запуске производства iPhone 16 Pro Foxconn наняла дополнительно 50 000 сотрудников и предложила им бонус в размере $1050 для старта, поскольку это соответствует растущему спросу на трудовые резервы. В США же данная сумма будет считаться мелочью.

#смартфон #iphone #appl
Источник: wccftech.com
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