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Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p

Подбираем комплектующие для сборки высокопроизводительного, но не слишком дорогого игрового ПК. За счет использования разрешения 1080p можно выбрать не самые популярные решения, тем самым сэкономив, но не потеряв в FPS.
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Многие ПК-геймеры имеют в своем распоряжении неплохой 1080p монитор с частотой 144+ Гц. Однако их текущая система не позволяет ему раскрыться в полной мере. Она даже может не тянуть последние игры со вшитой трассировкой лучей, требующие минимум 8 ГБ VRAM.

Одним из последних таких проектов является Doom: The Dark Ages, а в скором времени их станет еще больше. В итоге может повториться ситуация, когда к середине 00-х многие значимые тайтлы переехали как минимум на использование Shader Model 1.1. То есть их уже не тянула вышедшая совсем недавно "народная" GeForce 4 MX 440.

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Сейчас абсолютной стартовой точкой можно считать GeForce RTX 2060 Super или Radeon RX 6600. К сожалению, AMD до сих пор сливает NVIDIA в трассировке лучей, а также уступает по качеству супер-сэмплинга. Иногда можно нарваться на модели с повышенным энергопотреблением и тепловыделением. Так что, в итоге, проще выбрать NVIDIA GeForce RTX. А недостаток VRAM будет компенсироваться разрешением 1080p и небольшим временным горизонтом использования видеокарты — до выхода следующего поколения.

Остальные комплектующие уже подгоняются так, чтобы они обеспечивали приемлемую надежность и достаточную производительность при невысокой цене. Основная цель стоит в получении максимального FPS в современных ААА-играх, в которых немалый акцент сделан на графику. Естественно, собирать мы будем на Intel, поскольку её платформы отличаются меньшими проблемами при использовании.

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Процессор и система охлаждения: Core i5-14600KF + Thermalright Phantom Spirit 120 SE — 32 000 р.

В качестве процессора выступает значительно подешевевший в последние месяцы Core i5-14600KF. Его основным преимуществом можно назвать высочайшую однопоточную производительность, что немало важно для многих игр.

Core i5-12400F, 13400F и 14400F не подойдут, так как сильно сливают в однопотоке и могут не раскрыть в полной мере мощный графический ускоритель. Что касается охлаждения, то мы возьмем лучший воздушный кулер за свои деньги, а именно Thermalright Phantom Spirit 120 SE. Разгонять CPU не планируется, так как выхлоп по FPS будет невелик, в сравнении с сильно возросшей стоимостью комплектующих.

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Материнская плата: MSI PRO B760M-A — 15 000 р.

Учитывая приличный жор Core i5-14600KF нам потребуется материнская плата с хорошим VRM, которая способна выдержать высокую нагрузку. На H610M ловить нечего, так как жирные версии стоят дорогой, да и нет гарантии, что ревизия BIOS позволит загрузиться с Raptor Lake.

Поэтому берем один из самых недорогих вариантов в лице MSI PRO B760M-A. Конечно она чуть похуже, чем MSI MAG B760M MORTAR, но и заметно дешевле. Mortar ориентирован скорее на Core с 8-ю P-ядрами. Но, в теории, и MSI PRO B760M-A способна вытянуть тот же Core i7-14700KF. Материнские платы на DDR4 со схожим VRM стоят не сильно меньше, но фреймрейт с данным типом памяти может сильно просаживаться.

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Оперативная память: ADATA XPG Lancer Black DDR5-6400 CL32 — 13 500 р.

Много говорить об оперативной памяти особо незачем. Достаточно лишь обратить свой взор на минимальную конфигурацию DDR5-6400 CL32. Можно сказать, что это современный аналог и органичное продолжение распространенных стандартов DDR400, DDR2-800, DDR3-1600 и DDR4-3200.

DDR5-6000 лишь чуть дешевле, а DDR5-7200 уже может быть значительно дороже, хотя, если найдется недорогой вариант, то можно взять и его. Бренд можно выбрать любой, кроме китайских, так как существует вероятность неработоспособности одного из модулей. ADATA XPG Lancer Black DDR5-6400 CL32 полностью удовлетворяет необходимым требованиям и стоит относительно

Видеокарта: MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X — 90 000 р.

Говорим видеокарта, подразумеваем NVIDIA. По крайней мере в случае, когда на кону стоит лицезрение топового уровня графики одновременно с высоким FPS. В принципе, одно из правил для построения топовых сборок ПК гласит, что видеоадаптер должен иметь 256-битную шину. Так же, как и хороший спортивный автомобиль должен иметь двигатель, объемом хотя бы в 4 литра.

Но делая скидку на 1080p и бюджетность системы мы, так уж и быть, можем выбрать GPU со 192-битной шиной памяти, но, естественно, не начально-среднего уровня, как GeForce GTX 1060 или RTX 3060. Также не стоит обращать внимание на предыдущее поколение, так как его представители близки по цене к свежим моделям из линейки GeForce RTX 5000.

GeForce RTX 5090 повысит стоимость ПК в несколько раз и будет простаивать в 1080p. GeForce RTX 5080 — это практически то же самое, что и GeForce RTX 5070 Ti. GeForce RTX 5070 Ti дороже на 30-40%, чем GeForce RTX 5070. И на треть быстрее, но еще преимущество в 16 ГБ VRAM, как уже было сказано, нивелируется разрешением FullHD, а также скромным 2-х летним периодом использования видеокарты. Так что её должно хватить для абсолютного большинства новых тайтлов, хоть и впритык.

Готовящаяся к выходу GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ стоит дорого за счет большого количества VRAM и нужна разве что для нейросетей, а ее 8-гигабайтная сестра не потянет ультра настройки в той же Indiana Jones and the Great Circle. Будущая GeForce RTX 5060 слишком слабая и также предлагает малый объем видеопамяти. А с GeForce RTX 5050 рассчитывать на серьезный гейминг не приходится.

В итоге остается выбирать GeForce RTX 5070. Она достаточно быстрая и зачастую способна выдавать 60 FPS в 1080p. В сочетании с 4-х кратным генератором мы получаем 240 FPS. Пока это излишнее количество для 144 Гц монитора. Однако по мере усложнения графики в играх средний FPS на ультра настройках может упасть до все еще комфортных 30-40 FPS. В таком случае генератор повысит их до 120+ FPS. Конечно, они не будут ощущаться реальными 120 FPS, но так происходящее на экране все равно будет выглядеть заметно плавнее. Хотя, согласно плану, видеокарта должна отправить на б/у рынок еще до своего капитального устаревания.

При выборе вендора можно обратить внимание на версию MSI Shadow 2X. Она является одной из самых доступных на рынке, но при этом качественная и несет на борту минимально-достаточную систему охлаждения, которая при андервольте GPU покажет себя приемлемо с точки зрения акустических характеристик.

SSD: WD Blue SN580 2 TB — 14 500 р.

Хайп в отношении твердотельных накопителей Samsung справедлив тогда, когда идет битва за максимальную производительность ультратоповых сборок ПК. Но и бросаться в крайности в нашем случае не стоит. Поэтому мы пропускаем не только Samsung 990 Pro / 9100 Pro, но и многочисленные SSD от китайских "братьев". Включая Netac, так как и там может иметь место плавающее качество распайки компонентов, которое не лучшим образом сказывается на надежности устройств.

Брендовые твердотельные накопители среднего эшелона за минимальный прайс — это то, что нам нужно. Например, можно присмотреться к WD Blue SN580 на базе TLC-памяти. Он имеет уровень качества, близкий к Samsung'овскому, хотя и немного помедленнее аналогов от данного бренда. Главное, что он вдвое дешевле того же Samsung 9100 Pro, но совсем незаметно уступает ему в играх.

Блок питания: 1STPLAYER NGDP Gold 750W ATX 3.1 — 11 500 р.

Безусловно, Corsair, Seasonic и Super Flower делают топовые блоки питания, которые могут в течение десятков лет питать мощные ПК. Но решения от указанных компаний будут гармонично смотреться скорее в тех сборках, где планируется использовать наиболее высокопроизводительные комплектующие.

В нашем случае вполне можно обойтись в несколько раз менее дорогим 1STPLAYER NGDP Gold на 750 Вт. Рассматриваемый БП предлагает базовый уровень качества и соответствует последним тенденциям в компьютерной сфере. Он не только целиком и полностью совместим с GeForce RTX 5070, но и дает повышенный уровень надежности за счет использования наиболее совершенного коннектора 12V-2x6.

Корпус: Lian Li Lancool 207 + 4 x Thermalright TL-S12, 2 x Thermalright TL-S12R — 14 000 р.

Хотя все выбранные нами комплектующие можно разместить в самом простом корпусе, большего экономически-технического баланса можно достичь путем выбора чего-нибудь получше. Например, Lian Li Lancool 207, который большинство изданий ставят на 1-е место в топе ПК-корпусов, по крайней мере в категории бюджетных моделей. На первый взгляд он выглядит также, как и аналоги вдвое дешевле. Но отличие состоит в продуманности конструкции и в мелочах, что можно понять при самостоятельной сборке ПК.

Шесть недостающих вентиляторов придется докупить. Причем раскошеливаться на LIAN LI UNI FAN P28 смысла нет, так как комплектные вентиляторы в Lian Li Lancool 207 относятся к более упрощенным версиям. Так что тут вполне подойдут четыре Thermalright TL-S12 и два реверсивных Thermalright TL-S12R для установки под видеокарту. Для достижения эстетического сочетания ARGB-разъем дополнительных вертушек можно не задействовать. В будущем стоковые Lian Li можно заметить на Thermalright TL-S12 и уже тогда активировать подсветку.

Итого: 190 500 р.

В итоге получается превосходная сборка ПК, способная легко тянуть абсолютно все ААА-игры на максимальнейших ультра настройках в 1080p. Причем довольно доступная по средствам. Можно даже сказать бюджетная, так как в переводе на иностранную валюту её стоимость составляет всего $2255. Для сравнения, за топовый Alienware Area-51 на базе Core Ultra 9 285K и GeForce RTX 5090 просят внушительные $6099.

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комплектующие сборка пк rtx 5070 14600kf
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