Предварительный результат говорит о невысоких скоростных характеристиках новинки NVIDIA

Геймеры с мониторами 1080p с нетерпением ждут выхода GeForce RTX 5060 Ti, который состоится 16 апреля, то есть менее чем через две недели. Хотя со стороны NVIDIA этому нет официального подтверждения, документы, касающиеся эмбарго на публикацию обзоров, не изменили своего содержания, а значит обозначенную дату можно считать достоверной.

Вместе с тем, вендоры уже вовсю снабжают блогеров и издания экземплярами GeForce RTX 5060 Ti, что может говорить о появлении большего количестве утечек в последующие дни. Впрочем, они начинают появляться уже сейчас.

Так, энтузиаст Ричард Хьюн любезно предоставил компьютерному сообществу обнаруженный им новый PCI Device ID в базе данных Furmark. На скриншотах можно заметить идентификатор устройства 10E-2D04, относящийся к GPU NVIDIA GB206. Рядом с ним указаны подварианты графического процессора, намекающие на то, что источниками утечки являются HP и Gigabyte.

Конечно, Furmark — это не тот совсем тот тип бенчмарка, по которому можно с высокой точностью определить производительность видеокарты. Он скорее предназначен для анализа уровня её тепловыделения.

У одной из проверенных в Furmark карт TDP оказался равен 116 Вт при 61% Power Limit. При 100% PL TDP данного варианта GeForce RTX 5060 Ti соответствовал бы значению 190 Вт, что на 10% выше, чем у референса.

Согласно замерам производительности, новинка смогла выбить 10 242 балла. Данный результат практически соответствует тому, что показывает модель предыдущего поколения в виде GeForce RTX 4060 Ti.

Причина подобного неизвестна, но возможно свою роль сыграли сырые драйверы. В любом случае, для более точной оценки скоростных характеристик GeForce RTX 5060 Ti нужно дождаться тестов в играх.