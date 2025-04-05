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Razg0n
iPhone в США могут подорожать на 43% из-за пошлин Трампа
В случае ввода нового тарифа Apple придется пересмотреть свою ценовую политику

9 апреля в США в силу должен вступить закон, касающийся ввода 54%-ной пошлины на товары, ввозимые в США из разных стран. Под них в том числе попадает продукция Apple. Ранее компания поднимала цены постепенно, в соответствии с издержками, но теперь американские фанаты "яблока" могут столкнуться с настоящим ценовым шоком, так как большинство iPhone и прочих товаров Apple собираются в Китае.

По предварительным оценкам аналитиков Rosenblatt Securities, для компенсации действия новых тарифов "купертиновцам" придется повысить стоимость своих смартфонов сразу на 43%. В настоящий момент в США флагманский iPhone 16 Pro Max можно приобрести за немалые $1599. В случае повышения цен данный девайс будет стоить внушительные $2300.

Apple, вероятно, придется столкнуться с пересмотром текущей структуры затрат и отбалансировать её, либо просто повысить цены на iPhone. Но, вероятно, компания одновременно частично переложит проблему на плечи покупателей и снизит уровень прибыли с продаж. Так или иначе, ввод пошлин уже отразился на акциях Apple, стоимость которых упала на 15%.

Впрочем, скорее всего, за всё, как обычно, заплатит конечный потребитель. И именно ему придется нести дополнительную финансовую нагрузку. Даже наиболее доступный iPhone 16e за $599 может взлететь в цене до $850, а базовый iPhone 16 Pro рискует подорожать с $999 до $1400.

Нил Шах из Counterpoint Research считает, что Apple придется повысить цены на 30%. На сегодняшний день комментариев от компании по данной теме не поступало. Возможно прайс на iPhone в США будет пересмотрен позже, когда выйдет следующая линейка.

#сша #смартфон #iphone #законодательство
Источник: wccftech.com
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