Геймеры, ожидавшие выход графических ускорителей GeForce RTX 5000, оказались изумлены довольно высокими ценами на них. Поэтому многие решили остановить свой выбор на более приближенных к народу GeForce RTX 4000.
Согласно обновленному списку бестселлеров магазина Newegg, самой популярной видеокартой в настоящий момент является MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC, за которую просят $459,98. Победить ей было довольно просто, так как она успешно объединила в себе целый ряд привлекательных характеристик.
Во-первых, MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X несет на борту производительный и энергоэффективный GPU AD107 с TDP всего в 115 Вт. Во-вторых, она компактная, легкая и без проблем встанет практически в любые корпуса. В-третьих, данная карта обладает приемлемым уровнем шума, особенно в андервольте. В-четвертых, геймеры получают качество MSI. И в-пятых, MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X сочетает перечисленные свойства с не самой высокой ценой.
2-е место на Newegg занимает Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC за $636. Она не ограничена по VRAM в высоких разрешениях в новых ААА-играх и оснащена приличной системой охлаждения. Radeon RX 9070 за $729,99 и 9070 XT за $789.99 расположились на 3-м и 5-м местах соответственно.
Между ними на 4-е место втиснулась легендарная GeForce RTX 6600 за $209,99. Видеокарта до сих пор остается актуальной, так как она незаменима, если стоит цель запускать все современные игры без исключения с достаточным FPS и за минимальный прайс.