Совокупные характеристики видеокарты позволили ей затмить всех конкурентов

Геймеры, ожидавшие выход графических ускорителей GeForce RTX 5000, оказались изумлены довольно высокими ценами на них. Поэтому многие решили остановить свой выбор на более приближенных к народу GeForce RTX 4000.

Согласно обновленному списку бестселлеров магазина Newegg, самой популярной видеокартой в настоящий момент является MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC, за которую просят $459,98. Победить ей было довольно просто, так как она успешно объединила в себе целый ряд привлекательных характеристик.

Во-первых, MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X несет на борту производительный и энергоэффективный GPU AD107 с TDP всего в 115 Вт. Во-вторых, она компактная, легкая и без проблем встанет практически в любые корпуса. В-третьих, данная карта обладает приемлемым уровнем шума, особенно в андервольте. В-четвертых, геймеры получают качество MSI. И в-пятых, MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X сочетает перечисленные свойства с не самой высокой ценой.

2-е место на Newegg занимает Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC за $636. Она не ограничена по VRAM в высоких разрешениях в новых ААА-играх и оснащена приличной системой охлаждения. Radeon RX 9070 за $729,99 и 9070 XT за $789.99 расположились на 3-м и 5-м местах соответственно.

Между ними на 4-е место втиснулась легендарная GeForce RTX 6600 за $209,99. Видеокарта до сих пор остается актуальной, так как она незаменима, если стоит цель запускать все современные игры без исключения с достаточным FPS и за минимальный прайс.