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Razg0n
GeForce RTX 5060 Ti будет стоить как GeForce RTX 4060 Ti — $399 и $499 за версии на 8 ГБ и 16 ГБ
NVIDIA радует своих фанатов адекватными ценами на средне-бюджетные видеокарты GeForce RTX 5000

Многие геймеры временно поставили на паузу неудержимое желание приобрести недорогой графический ускоритель из линейки GeForce RTX 4000. И, по всей видимости, не зря, так как уже менее чем через две недели на рынке появятся более производительные GPU за те же деньги.

По данным Boards Channel, 15 апреля NVIDIA анонсирует сразу три модели: GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Задерживаться они не станут и уже на следующий день поступят в продажу. Фактически, видеокарты уже находятся в магазинах, и осталось лишь дождаться отмашки от NVIDIA, чтобы можно было выставить их на полки.

Кроме того, геймерам не придется переплачивать за новинки. GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ будет стоить $399, то есть столько же, во сколько рынок оценивает GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, в свою очередь, получит MSRP, равную $499.

Данная цифра соответствует стоимости GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, а значит, и здесь потребители остаются в выигрыше, получая больше FPS и новые технологии за те же деньги.

Ожидается, что средне-бюджетные GeForce RTX 5000 после своего выхода начнут вытеснять аналоги из линейки GeForce RTX 4000. Какое-то время последние будут присутствовать в магазинах за чуть меньший прайс, но в итоге практически полностью исчезнут из продажи.

#nvidia #geforce #видеокарта #rtx #5060 ti
Источник: videocardz.com
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