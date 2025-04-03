Согласно статистике Steam, ПК-игроки в марте начали переходить с процессоров Intel на AMD

Подоспела свежая статистика сервиса Steam за март 2025 года, которая гласит, что в прошлом месяце геймеры стали отказываться от использования процессоров Intel и начали переходить на продукцию компании Advanced Micro Devices.

Если в феврале доля CPU от "синего" лагеря составляла 68,89%, то к марту она рухнула до 62,3%, то есть сократилась на 9,6%. В то же время процессоры от AMD стали выбирать чаще на внушительные 18% — 31,07% против 37,62%. В абсолютных значениях цифры в обоих случаях, конечно, скромнее.

Кроме того, наблюдается продолжающаяся миграция с чипов Intel на Apple в "яблочной" экосистеме. Что неудивительно, учитывая переход Apple на CPU собственного производства и постепенную замену устаревших девайсов на современные.

В ОС GNU/Linux традиционно сильны позиции AMD. Ей принадлежит доля рынка в 70,13% против жалких 29,85% у Intel. Что интересно, последние 5 месяцев соотношение между обоими лагерями здесь сохраняется примерно на одном уровне. Вероятно, свою роль играет более высокая производительность процессоров AMD в Linux в сравнении с Windows.

Популярность свободной ОС в марте выросла на 0,88%, в итоге достигнув 2,33%. Windows же, наоборот, частично растеряла базу геймеров и сократила свою долю на 1,48%. MacOS показала прибавку на 0,88%, вероятно, в связи с увеличением скоростных характеристик GPU в новых процессорах серии M.