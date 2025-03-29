По мнению экспертов, новый закон может привести к повышению стоимости авто на $6000

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительной 25%-й пошлины на импортные автомобили, вызвав тем самым волну опасений касательно возможных последствий данного решения.

Вместе с тем, сторонники реформы утверждают, что налог позволит улучшить ситуацию в автомобильной индустрии страны путем строительства заводов внутри США, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Однако критики отмечают вероятность существенного взлета цен на транспортные средства.

Закон о пошлине должен вступить в силу 2 апреля, а 3 мая заработает связанный с ним закон о налоге на автомобильные детали. Облагать планируют те из них, что приводят машину в движение. Это двигатели и детали двигателей, составляющие трансмиссии, компоненты силовой установки (КПП, сцепление, карданный вал, дифференциал, полуоси, раздаточная коробка), а также электрические системы, включая тяговые батареи и преобразователи напряжения.

Новые тарифы будут применяться в соответствии с торговым соглашением USMCA, составленным администрацией Трампа. По новому плану прибавка к цене будет только в отношении того оборудования, которое изготовлено не на территории США. К примеру, если автомобиль сделан в Америке на 20%, то 25%-ная пошлина будет применяться к оставшимся 80% цены авто.

Согласно данным Министерства торговли, крупнейшими странами-экспортерами автомобилей в США являются Мексика, Япония, Южная Корея, Канада и Германия. Большинство зарубежных автопроизводителей и производителей автозапчастей подвергли критике новый закон, который по их мнению приведет к снижению доступности ТС для потребителей.

Профсоюз United Auto Workers, поддерживающий законодательное творчество Трампа, с восторгом заявил, что инициатива подстегнет рост рабочих мест в США. По мнению профсоюза, GM, Ford и Stellantis придется вернуть производства на родину после десятилетий "офшоринга".

Как считают отраслевые аналитики, введение пошлины может повысить стоимость автомобилей и грузовиков на $6000, так как около половины продающихся в США моделей сделаны за пределами страны.