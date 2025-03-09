Практически каждый ПК-геймер мечтает собрать высокопроизводительный игровой ПК. И может показаться, что данная затея является уделом избранных, то есть тех, кто ответственно относится к финансовой грамотности. Однако современные банковские продукты позволяют значительно расширить свой потенциал и приобрети топовые комплектующие последних поколений.

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Процессор: Core Ultra 9 285K — 80 000 р.

Например, самый крутой и мощный процессор от Intel в лице Core Ultra 9 285K. Что бы не пели адепты AMD, и как бы они не восхваляли Ryzen 7 9800X3D, все же верным выбором для супер-имбовой геймерской тачки является CPU от "синего" лагеря.

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Выбор Core Ultra 9 285K гарантирует наиболее полную оптимизацию приложений, так как компиляторы абсолютного большинства софта заточены под Intel. Ryzen в этом плане может на пару процентов не раскрываться полностью. А распиаренный 3D-кеш работает далеко не везде и может приводить к серьезным просадкам 1% и 0,1% FPS.

В итоге камень от "синих" тащит одинаково отлично всегда и везде, в том время, как Ryzen 7 9800X3D может выдать повышенный средний FPS в жалких 1080p, но сдуться по стабильности в целом.

Кулер: ASUS ROG RYUYJIN III 360 ARGB — 50 000 р.

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Для охлаждения Core Ultra 9 285K потребуется довольно качественная СЖО, причем не какой-нибудь ширпотреб вроде NZXT Kraken Elite 360. Наиболее правильным выбором станет одна из водянок на базе современный платформы Asetek gen8 v2, например, ASUS ROG RYUYJIN III 360.

Знаменитое качество комплектующих от ASUS здесь переплетается с последним инженерным решением от топового OEM-производителя систем охлаждения. А выбор не кастомной СЖО обеспечивает легкость установки даже для профанов в сфере компьютерного железа.

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z890 Extreme — 140 000 р.

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Когда дело касается материнской платы, то, естественно, мы берем ASUS, так как данная компания вылизывает BIOS до блеска, не оставляет функционал недоделанным и не раскидывает опции "на отвали", как некоторые.

ASUS ROG Maximus Z890 Extreme предоставит все возможности для максимальнейшего разгона Core Ultra 9 285K, и притом безопасного, в отличие от дешевых плат начального уровня на чипсете Z890. Кроме того, на нее можно поставить внушительный объем RAM, чего нельзя сделать на ASUS ROG Maximus Z890 Apex.

Оперативная память: 4x24 GB G.Skill Trident Z5 CK CUDIMM DDR5-8200 — 65 000 р.

Многие пренебрегают ролью ОЗУ в игровом ПК, беря наобум просто совместимый тип памяти, например DDR5-5600. Однако, этого желательно не допускать, если на кону стоит получение максимального FPS в играх. Слабая RAM не дает раскрыться мощным процессору и видеокарте, задерживая потоки данных.

Поэтому для выбираемых CPU и GPU потребуется одна из наиболее быстрых ОЗУ, доступных в настоящий момент в магазинах. И как многие уже догадались, речь идет, конечно, и топовом бренде G.Skill и его DDR5 CUDIMM с частотой 8000+ МГц.

Данная частота позволить выжать из остальных главенствующих комплектующих почти всё и не станет узким местом в системе. Конечно, было бы неплохо вооружиться CUDIMM'ами, работающими на 12000+ МГц, но они, к сожалению, довольно редкие гости в розничных сетях.

Видеокарта: ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral — 715 000 р.

Вот мы дошли до основной части нашего ПК, а именно графического ускорителя. И в условиях отсутствия на рынке решений от компании EVGA, а также задержки выхода GALAX GeForce RTX 5090 HOF, приемлемым вариантом становится ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral.

"Жирная" версия 5090-й от ASUS даст возможность практически полностью раскрыть GPU GB202 в разгоне, то есть достигнуть топовейшего FPS, который можно получить на весну 2025 года. Абсолютно все игры будут летать на данной карте, и можно будет не задумываясь выкручивать в настройках все ползунки вправо до упора, по крайней мере в ближайшие несколько лет.

Если же где-то возникнет просадка частоты кадров, то на помощь придет апскейлер DLSS Transformer и 4-х кратный генератор кадров. Данная комбинация технологий NVIDIA без проблем выдаст 100+ FPS в тяжелых ААА-проектах с сохранением высокого качества картинки.

К сожалению, AMD здесь не конкурент, так как её самые производительные видеокарты не достигают уровня даже GeForce RTX 5080. И даже если бы существовал аналог GeForce RTX 5090 от "красного" лагеря, он бы все равно проигрывал в трассировке лучей и уступал по технологичности апскейлера.

SSD: Samsung 990 Pro 4 TB — 44 000 р.

Говорим лучший топовый твердотельный накопитель — подразумеваем Samsung. Истинные эксперты в области сборок ПК подтвердят, что соперничать с данным южно-корейским производителем другие вендоры не в состоянии, если мы ожидаем не только высокие скорости чтения-записи, но и безупречную стабильную работу в смешанной долговременной нагрузке.

В контексте игр это означает, что они будут грузиться максимально быстро, насколько это возможно в домашнем ПК. При этом за счет качественных компонентов Samsung 990 Pro будет "пахать" годами, и можно не беспокоиться, что он внезапно откинется, унеся с собой важные данные.

Блок питания: Corsair AX1600i — 130 000 р.

Хотя для многих непререкаемым авторитетом являются блоки питания Seasonic, Super Flower и ASUS ROG Thor, истинным царем в данной сфере без малейшей доли сомнения может именоваться Corsair AX1600i.

Он построен на цифровой платформе Flextronics и по техническим характеристикам в целом недостижим для указанных высококлассных БП. 1600 Вт мощности будет более, чем достаточно для связки Core Ultra 9 285K + GeForce RTX 5090, даже разгоне. А сертификат 80 PLUS Titanium обеспечит максимальную эффективность работы БП.

Корпус: ASUS ROG Strix Helios GX601 — 50 000 р.

Одна из наиболее спорных категорий с точки зрения вкуса, это корпус для игрового ПК. Существует множество достойных моделей, включая эксцентричный Inwin Infinte 11th Singnature за €6776. Но, возможно, стоит взять что-то более отражающее игровой статус собираемого ПК.

И таким решением вполне может стать ASUS ROG Strix Helios GX601, выглядящий довольно премиально и сочетающийся с остальным подобранным железом от ASUS. Комплектация GX601 включает в себя 4 вентилятора, так что останется лишь закрепить СЖО в верхней части корпуса.

Итого: 1 274 000 р.

В результате мы получаем топовейший системный блок, способный переварить абсолютно все современные тяжелые ААА-проекты на ультра настройках с трассировкой лучей. Кому-то он может показаться немного дороговатым. Но не тем, кто планирует наслаждаться сказочными виртуальными мирами с высоким FPS.

"Цена забывается, качество остаётся", — сооснователь Rolls-Royce Фредерик Генри Ройс.