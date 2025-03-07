Серверные решения имеют преимущества, которыми можно воспользоваться для увеличения частоты кадров в играх

Эксперт с ютуб-канала RandomGaminginHD решил проверить, как вырастет FPS в играх на платформе LGA 2011-3, если попытаться воспользоваться преимуществами серверной компоновки. А именно задействовать 4-х канальный режим ОЗУ вместо 2-х канального.

В качестве процессора выступил Xeon E5-2687W V4 — типичный представитель своих многоядерных неразгоняемых сородичей на микроархитектуре Broadwell. Видеокарта GeForce RTX 5070 Ti и разрешение 1080p позволило устранить упор в GPU, так что итоговые цифры будут демонстрировать именно влияние связки CPU + RAM.

И в первой же игре Cyberpunk 2077 четыре планки Corsair LPX DDR4-2666 по 8 ГБ каждая сумели поднять средний FPS на существенные 10,8%. Минимальная частота кадров также подросла на 6-12%, то есть 4-х канал заодно сгладил и просадки. Всего же в среднем по всем тестам FPS повысился на 5%.

Конечно, прирост FPS не везде был заметным. В некоторых проектах разница между конфигурациями ОЗУ была невысокой, но практически везде показатель AVG, 1% и 0,1% FPS с 4-х канальной RAM был как минимум на пару-тройку процентов выше.

В итоге эксперт заключил, что при сборке игрового ПК на Xeon рекомендуется прибегать к использованию 4-х канального режима оперативной памяти. Это не так дорого, учитывая рухнувшие цены на DDR4-2666, и приводит к реальному бусту фреймрейта.