Несмотря на приверженность AMD традициям, в самой "жирной" версии Radeon RX 9070 XT будет использован 16-контактный разъем, который аккуратно спрятан под задней пластиной

Ярые фанаты AMD готовы не могут сдержать эмоции в предвкушении появления топовых моделей Radeon RX 9070 XT в каталогах онлайн-ритейлеров. Впрочем, не все из них сразу окажутся готовы к новым технологиям, поскольку без преувеличения самая "лютая" заводская Radeon RX 9070 XT в исполнении Sapphire Nitro+ будет оснащена 16-контактным разъемом питания 12V-2x6.

И пусть данный ход со стороны вендора будет встречен многими адептами красного лагеря в штыки, он отражает органичное развитие графических ускорителей AMD. Отказ производителей применять устаревшие громоздкие конструкции можно понять, ведь в таком случае видеокарты получаются более привлекательными с эстетической точки зрения.

Один аккуратный разъем выглядит в системном блоке гораздо лучше, чем три огромных 8-пиновых косы. Впрочем, Sapphire пошла еще дальше и интегрировала в видеокарту заднюю пластину на магнитном креплении. Она позволяет скрыть коннектор 12V-2x6, доводя внешний вид сборок ПК на AMD практически до совершенства.

В спецификациях, прилагаемых к Sapphire Radeon RX 9070 XT, указано, что энергопотребление карты составляет 330 Вт, что на 26 Вт выше, чем у референсной версии. Вместе с тем, минимальная мощость блока питания равна 750 Вт. Также в тексте говорится о наличии в комплекте адаптера с 12V-2x6 на 3x8-pin, который потребуется, если БП не оснащен 16-контактным разъемом.