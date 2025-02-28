Смартфон не особо подходит для хардкорных мобильных геймеров

Не слишком богатые фанаты Apple с радостью встретили появление iPhone 16e, особенно те из них, кто хотел погрузиться в мобильный гейминг на оптимизированной пропиетарной ОС. Многие были в курсе об урезанных возможностях GPU смартфона, но истинная производительность последнего в играх оставалась для них тайной.

Но теперь все стало на свои места. В последнем тесте в бенчмарке 3DMark Wildlife Extreme Unlimited самый дешевый последний iPhone набрал всего лишь 2882 балла. Это на внушительные 28% меньше, чем у полнофункционального iPhone 16, показавшего 4007 баллов.

Отпил одного графического ядра из пяти в SoC Apple A18 привел к тому, что iPhone 16e не сумел обойти даже iPhone 15 с более древним Apple A16. Тот оказался на 10% быстрее, выдав 3170 баллов.

Впрочем, согласно тесту Geekbench 6.4 Multi вне игровой нагрузки iPhone 16e все же проворнее 15-шки на существенные 30% и отстает от топового iPhone 16 Pro менее, чем на 3%.

В любом случае, предварительные результаты в бенчмарках не всегда отражают реальную производительность, так что для получения более корректных цифр нужно дождаться тестирования реального образца iPhone 16e.