Его преимуществами стали низкий уровень шума и приемлемый уровень энергопотребления

Эксперт в области добычи криптовалют с многолетним стажем The4atlanin провел краткий обзор ASIC-майнера ElphaPex DG Home 1 и по итогу был впечатлен его характеристиками, назвав его лучшим домашним майнером 2025 года.

В том числе порадовала специалиста качественная упаковка ASIC'а, включающая пенопласт, обернутый в вакуумированную упаковку. Подход производителя здесь оказался лучше, чем у Bitmain, Jasminer и прочих крупных игроков рынка. Что касается внешнего вида, то ElphaPex DG Home 1 оказался похож на системный блок ПК.

Майнер оснащен Wi-Fi, но перед его активацией было необходимо произвести настройку путем Ethernet. Энергопотребление ElphaPex DG Home 1 под нагрузкой составило 606 Вт при заявленных 610 Вт. Работал он практически бесшумно благодаря встроенной системе жидкостного охлаждения.

При первом включении потребовалось найти IP-адрес ASIC'а в сети, а затем обратиться по нему в браузере. Далее в открывшихся настройках устройства можно производить необходимые манипуляции, включая конфигурирование пулов майнинга.

Доходность 2,1-гигахешевого ElphaPex DG Home 1 в моменте составила $3,84 в сутки при условии, что осуществлялась добыча сразу нескольких монет с алгоритмом Scrypt. Разгон майнера при помощи дополнительного ПО привел к повышению производительности девайса на 200-300 Mh/s с увеличением энергопотребления до 712 Вт.