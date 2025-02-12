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Razg0n
Der8auer показал, что кабель питания GeForce RTX 5090 способен за 5 минут разогреться до 150 ℃
Энтузиаст провел эксперимент и выяснил, что 16-контактный кабель GeForce RTX 5090 под нагрузкой быстро достигает высокой температуры

Как и ожидалось, GeForce RTX 5090 затмила GeForce RTX 4090 практически по всем параметрам, включая уровень энергопотребления. В стоке новинка без проблем пожирает свыше 500 Вт в играх, что накладывает повышенные требования к системе питания ПК, включая блоки питания и кабели.

Недавно произошел первый случай с оплавлением разъема 12VHPWR, но тогда не удалось выяснить, по чьей вине произошел сбой. Пользователь решил отправить видеокарту, кабель и БП от ASUS живущему неподалеку Der8auer'у.

Знаменитый немецкий энтузиаст осмелился выяснить на собственном опыте, как ведет себя GeForce RTX 5090, в том числе и с точки зрения температурных характеристик. Для этого он решил взять свой кабель 12VHPWR от Corsair и оснастить карту системой жидкостного охлаждения. Затем был запущен 5-минутный тест Furmark.

Спустя указанное время, Der8auer проверил установку при помощи тепловизора и обнаружил, что края кабеля очень сильно разогрелись. Со стороны блока питания температура достигла внушительные 150 ℃, а со стороны GeForce RTX 5090 также немалые 90 ℃.

По словам Der8auer'a, основная нагрузка пришлась всего на два провода из всех, присутствующих в 12VHPWR. Они рассчитаны на ток в 8 А, но по ним проходит ток в 20 А, вследствие чего и возникает оплавление контактов.


Кабель питания от Moddiy был проверен Der8auer'ом под микроскопом, и эксперт заключил, что его качество соответствует лучшим кабелям 12VHPWR от крупных поставщиков. Таким образом, вина в перегреве лежит не на пользователях, а на NVIDIA. И последней следовало бы в GeForce RTX 5090 распаять два 12VHPWR для распределения нагрузки.

#nvidia #geforce #rtx #5090 #кабель питания
Источник: wccftech.com
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