За обладание новинками пользователям придется побороться

30 января стартуют продажи GeForce RTX 5000, которых геймеры ждали более двух лет. Многие откладывали покупку GeForce RTX 4000 на фоне новостей о скором выходе новой серии, так что в час икс магазины могут встретиться с огромной толпой желающих приобрети вожделенные видеокарты.

Не последняя в данной сфере компания MSI, обладающая прямой информацией о запасах компонентов, оценила обстановку и пришла к выводу, что соотношение запасов новинок и покупателей будет не пользу первых.

Иначе говоря, в MSI считают, что GeForce RTX 5000 не хватит всем, по крайней мере в начале продаж. Даже если пользователи захотят значительно переплатить за новейшие технологии, шанс оказаться с картой в руках у них все равно не велик. О том, чтобы приобрести видеокарты по рекомендованным ценам не идет даже речи.

В причинах этому указывается то, что NVIDIA не смогла предоставить производителям плат (AIB) достаточное количество GPU. Вероятно, на фоне бума ИИ большинство мощностей было отдано под ускорители вычислений для серверов и на потребительские графические процессоры их просто не осталось.

В итоге, некоторые магазины получили всего до 10 экземпляров GeForce RTX 5000. А в некоторых регионах стоимость видеокарт взлетела в 2 раза относительно MSRP. Таким образом, на первых порах новые "зеленые" топы будут сверхдорогими, но цены могут пойти вниз с постепенным насыщением рынка в последующие месяцы.