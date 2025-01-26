Прирост чистой производительности в новом поколении GeForce невелик

Судя по недавним обзорам GeForce RTX 5090, поколение игровых видеокарт NVIDIA Blackwell оказалось даже более проходным, нежели Ada Lovelace. И хотя полноценные тесты менее мощной GeForce RTX 5080 выйдут только на следующей неделе, предварительные результаты в бенчмарках не утешают.

Так, на китайском ресурсе Tieba Baidu было обнаружено фото с прогоном GeForce RTX 5080 в 3DMark Time Spy. По всей видимости, это утечка с готовящегося к публикации обзора новинки, о чем говорит версия драйверов, предназначенная для прессы.

В 3DMark Time Spy GeForce RTX 5080 набрала жалкие 32 701 балл, что всего лишь на 15% больше, чем у GeForce RTX 4080 Super с её 28 305 баллов. Разогнанная версия GeForce RTX 5080 увеличила отрыв до 23%, но ведь и GeForce RTX 4080 Super также можно подвергнуть оверклокингу.

Превосходство над Radeon RX 7900 XTX оказалось еще меньше — всего лишь 7%, 32 701 балл против 30 482 балла. Получается, что фанаты AMD, как всегда, оказались в выигрыше, уже более двух лет получая практически такой же FPS в "нелучезависимых" играх, как у еще не вышедшей GeForce RTX 5080.

Владельцы же GeForce RTX 4000 могли бы игнорировать "новинку", однако DLSS 4 действительно творит чудеса, повышая четкость изображения и значительно увеличивая FPS, пусть и за счет фейковых кадров.