Согласно официальному слайду Intel с результатами тестирования процессоров

Как известно, выход процессоров Core Ultra 200 был омрачен их низкой производительностью в играх. Многие геймеры, распродавшие свои Core i9-14900KS и набравшие Core Ultra 285K, обнаружили снижение FPS в любимых тайтлах, что не укладывалось в их мировоззрении, согласно которому более новая линейка CPU должна быть быстрее.

Дабы восстановить репутацию в глазах пользователей, корпорация Intel решила выпустить патч 0x114, призванный исправить ситуацию. К сожалению, он не помог, и ярость игроков, проигрывающих своим оппонентам, сидящим на Ryzen 7 9800X3D, продолжает нарастать.

К счастью, инженеры "синего" лагеря нашли новое решение в виде еще одного обновления BIOS, которое уже точно должно возвести Intel в ранг недосягаемых. Как заявляется, новый фикс должен обеспечить прирост FPS в среднем на 17,5%.

Компания провела предварительное тестирование патча в популярных проектах и обнаружила не только значительное повышение частоты кадров, но и 30%-ное снижение задержки памяти в AIDA64. Оптимизация работы контроллера RAM, по всей видимости, и стала одним из основных залогов успеха.

Согласно испытаниям Intel в Cinebench R24, производительность Core Ultra 200 в однопотоке взлетела на внушительные 52%. Выходит, что новое поколение процессоров в приложениях и ОС теперь работает в 1,5 раза быстрее, чем Core 14-го поколения. То есть тот же Core Ultra 5 245K в данном режиме стал практически в два раза быстрее Core i5-12600K.

Таким образом, грядущее обновление, наконец, сделает Core Ultra 200 самыми быстрыми процессорами на планете, как и должно было быть изначально. А их владельцы будут снова считаться обладающими наиболее высоким статусом в сфере компьютерного железа.