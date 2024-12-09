Будущий народный хит от "синего" лагеря демонстрирует отличный показатель цены и характеристик

Осталось всего несколько дней до выхода линейки видеокарт Inte Arc 2-го поколения. И хотя запрет на публикацию игровых тестов будет снят только вместе с релизом новинок, а именно 12 декабря, в сеть уже начали попадать данные о производительности будущих народных хитов.

Так, в API Vulkan средне-бюджетная Arc B580 сумела набрать 103445 баллов, а её соперницы в лице GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT — 97127 и 99643 баллов соответственно. Таким образом, графический ускоритель от "синего" лагеря на 6,5% и 3,8% опередил текущие популярные решения конкурентов.

Также можно заметить 30%-е превосходство Arc B580 над предшественницей, Arc A580. Правда ценой 40%-го роста MSRP, $179 против $249. Кроме того, видно, что Arc B580 догоняет все еще довольно производительную Radeon RX 6700 XT, отставая от неё на 10%.

В итоге, учитывая полученные цифры и технические характеристики новинки, можно сделать предварительный вывод, что Arc B580 станет довольно интересным предложением для геймеров. На её стороне 12 ГБ VRAM которых в хватит на ближайшие пару лет, до выхода портов с консолей 10-го поколения, а также поддержка XeSS 2 Frame Generation на базе ИИ в противовес DLSS 3 и FSR 4.

В общем, даже если Arc B580 не станет массовой, она, вероятно, может оказать некоторое влияние на ценовое позиционирование GeForce RTX 5060 и Radeon RX 8600. По крайней мере, в сегменте недорогих видеокарт у пользователей будет более широкий выбор.