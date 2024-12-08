8 ГБ VRAM уже не позволяют выставлять высокие настройки в играх

Выход GeForce RTX 3060 в свое время вызвал настоящую эйфорию в среде компьютерных энтузиастов. Еще бы, внушительный объем памяти, равный 12 ГБ, вдвое превосходил характеристики GeForce GTX 1060 и GeForce RTX 2060.

Геймеры надеялись на сохранение данного количества VRAM и его увеличение в новых линейках GeForce. Однако, NVIDIA перевела GeForce RTX 4060 на 8 ГБ, чем вызвала шквал негодования у своих фанатов. Впрочем, новинка оказалась все же быстрее предшественницы, которой 12 ГБ не особо помогали, и это сгладило критику в адрес производителя.

Со временем требования игр росли, но порог в 8 ГБ для 1080p никто не решался преодолевать. До наступления конца 2024 года и выхода Indiana Jones and the Great Circle. Данная игра, построенная на базе ультравысокотехнологичного движка id Tech 7, установила в индустрии новый стандарт комбинации "графика + оптимизация".

Для получения выдающегося качества картинки, кроме применения передовых визуальных технологий, пришлось использовать в том числе текстуры высоко разрешения. В результате уровень графики значительно вырос, но одновременно пришлось поднять системные требования игры.

Последние тесты показали, что GeForce RTX 4060 уже не способна запустить Indiana Jones and the Great Circle с пресетом выше среднего, даже в разрешении 1080p, поскольку текстуры просто не влезают в память видеокарты.

А вот GeForce RTX 3060 с 12 GB VRAM таких проблем не имеет. Более старший графический ускоритель без малейших проблем позволяет проходить игру даже в 4K на пресете "ультра" с включенным DLSS в режиме качество, выдавая при этом около 40 FPS.

Таким образом, GeForce RTX 4060 отправляется на свалку истории спустя 1,5 года после выхода, а GeForce RTX 3060 на 12 ГБ продолжает радовать владельцев в новейших ААА-хитах.