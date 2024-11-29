Главная криптовалюта уперлась в отметку в $100 000

Как только стало известно о том, что Дональд Трамп станет новым президентом США, Биткоин резко рванул вверх, мгновенно поднявшись с примерно $65 000 до почти $100 000. Таким образом, цифровое золото сделало x1,5 к цене за довольно короткий срок.

Рано или поздно столь стремительный взлет должен был смениться коррекцией. Оставалось лишь определить, на какой точке это должно произойти. И похоже, что покупатели уперлись в потолок в $100 000, который также является психологической отметкой, идти выше которой многие не осмелились.

В итоге стоимость BTC начала снижаться, но не слишком резко, так как настроения по поводу криптопампа пока все еще сильны. Первый отскок произошел рядом с уровнем в $90 000, после чего Биткоин отпрыгнул на линию выше $95 000.

Данные движения привели к тому, что на графике начала отчетливо вырисовываться известная трейдерам фигура "нисходящий треугольник". Больший его катет обозначает уровень поддержки, равный ~$90 000, а меньший — высоту, на которую может свалиться BTC при достижении графиком конца треугольника.

В общем, технический анализ показывает, что в ближайшем будущем цена главной криптовалюты может упасть к $80 000, а локальный тренд смениться на нисходящий с вероятностью ухода в диапазон $80 000-$70 000. Данная версия согласуется с практическими наблюдениями коррекции изменения цен в обе стороны в среднем наполовину.