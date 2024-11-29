Новая линейка появится раньше конкурентов

Поклонники графических ускорителей от "синего" лагеря, а также экспериментаторы в области ПК-железа с нетерпением ожидают выхода новейшей линейки Intel Arc 2-го поколения. Впрочем, торжественная дата релиза новинок уже как нельзя близка, поскольку, согласно просочившимся в сеть сведениям, видеокарты поступят в продажу уже 12 декабря этого года.

К сожалению, какие-либо данные, проливающие свет на производительность Arc Battlemage в играх, отсутствуют, а имеющиеся показатели в Geekbench OpenCL не могут служить мерилом предполагаемого демонстрируемого FPS.

Однако, уже известны некоторые основные предварительные характеристики средне-бюджетной Arc B580, которая, вероятно, может превзойти GeForce RTX 4060, но не достигнуть уровня GeForce RTX 5060. За свои $250, что уже ниже, чем стоимость примерных аналогов от конкурентов, Arc B580 предлагает 12 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 456 ГБ/с, что на 60% выше, чем у GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600.

По всей видимости, вендоры полностью готовы к выходу Arc Battlemage, так как в сети уже появились фотографии готовых вариантов, например от ASRock. Также известно, что Intel приготовила референсную серию Limited Edition, обзоры на которую будут проведены отдельно.

Официальный анонс новой линейки видеокарт Intel Arc состоится 3-го декабря. Тогда же станет известно о топовых версиях данной серии. Вместо с тем, результаты тестов производительности в играх появятся лишь 12 декабря, когда будет снято эмбарго на публикацию рецензий.