Intel выпустит новинки раньше NVIDIA

Чем ближе конец года, тем чаще меняется информация касательно выхода новых графических ускорителей от AMD, NVIDIA и Intel. Если ранее говорилось, что мы увидим серию Arc Battlemage уже к концу ноября, то есть в период проведения мировой черной пятницы, то сейчас сроки сдвинулись.

По сведениям дата-майнера Tomasz Gawroński новейшие видеоадаптеры от "синего лагеря" выйдут в декабре этого года. Причем в X утечка выглядит так, как будто это официальный тизер новинок от Intel.

Таким образом, получается, что компания либо перенесла запланированный ноябрьский релиз, либо всё изначально должно было осуществиться в последнем месяце года. В любом случае, видеокарты Intel Arc 2-го поколения под кодовым именем Battlemage появятся на рынке раньше, чем GeForce RTX 5000 от NVIDIA. Вкупе с рекламной поддержкой это может дать им определенную фору.

Wccftech сообщает, что GPU Arc 2-го поколения построены с использованием 4 нм техпроцесса от TSMC. Они включают в себя до 32 ядер Xe2 и до 16 GB VRAM, а максимальная ширина шины памяти составляет 256 бит. Учитывая, что мы уже знаем о существовании как минимум трех вариантов, GPU BMG-G21, BMG-G10 и BMG-31, модельный ряд новой линейки будет довольно обширным.

Хотя, было бы интересно увидеть конкурента GeForce RTX 5090, 5080 или по крайней мере 5070 со стороны Intel, подобное развитие событий маловероятно, поскольку максимально прокачанный GPU имеет такие же спецификации, что и Arc A770. Если "синим" удастся стать достойной альтернативой народной GeForce RTX 5060, то будет уже неплохо. Так или иначе, появление Arc Battlemage даст геймерам больший простор при выборе видеокарты.