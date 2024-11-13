Продолжение легендарной франшизы запустится с достаточным FPS даже на древних ПК

До выхода самой ожидаемой игры на постсоветском пространстве, S.T.A.L.K.E.R. 2, осталась еще неделя, но в сети уже появились сведения касательно того, какое железо потребуется для ее запуска. И согласно официальным слайдам продолжение легендарной серии полетит даже на древних ПК восьмилетней давности.

Заявленным минимумом по части GPU являются GeForce GTX 1060 6 GB и Radeon RX 580 8 GB. Последняя фактически является копией Radeon RX 480, вышедшей в 2016-м году. Таким образом, S.T.A.L.K.E.R. 2, действительно обладает довольно скромными системными требованиями, позволяющими проходить его на копеечных б/у комплектующих.

По части CPU особых проблем тоже нет, так как "дешман сборки" на базе Xeon с сокетом LGA 2011-3 примерно равны по производительности с рекомендованным Ryzen 5 1600X. В итоге, собранного из барахла ПК за ~15 тысяч рублей вполне хватит для консольных 1080p 30 FPS. Для олдфагов, которые проходили хиты 90х и 00-х с 10-20 FPS в "царских" 640x480 этого более, чем достаточно.

Зажиточные геймеры, обладающие GeForce RTX 4070, Radeon RX 6800 XT (или разогнанной Radeon RX 7700 XT) могут рассчитывать на 1440p 60 FPS с высоким пресетом. Снижение разрешения до киберспортивного, вероятно, даст возможность выкрутить настройки до максимума с сохранением высокого фреймрейта.

Что касается народной GeForce RTX 4060, то 1080p 60 FPS на среднем пресете игрокам гарантированы. Это автоматически дает шикарную картинку, так как в современных играх даже минимальные настройки почти не отличаются от самых высоких. В случае необходимости уровень графики можно повысить, не роняя FPS и задействовав для этого DLSS 3.