Также наблюдается рост популярности 12 и 16-ядерников

Процессоры с 6-ю физическими P-ядрами впервые появились с приходом Core i7-980X в марте 2010 года. Конечно, изначально они были доступны лишь не стесненным в средствах энтузиастам, поскольку MSRP модели на архитектуре Nehalem составлял $999.

Появившийся через несколько месяцев бюджетный Phenom II X6 1090T за $295 значительно снизил стоимость 6-ядерников, правда вместе с ухудшившейся в 1,5+ раза производительностью в однопоточном режиме, и 2+ раза в многопоточном.

FX-6100 и FX-6300 за $162 и $132 перевели CPU с 6-ядрами из верхнего в средний ценовой сегмент. А в это время Intel выпустили Core i7-5820K за $389, что было всего на $50 больше, чем просили за 4-ядерный Core i7-4770K.

Спустя три года преимущества в верхней ценовой нише Intel, на рынке появился Ryzen 5 1600 за $219, изменивший положение вещей. Вышедший на несколько месяцев ранее Core i5-7600 за $224 в однопотоке имел с ним паритет, а в многопотоке проигрывал в 2 раза.

Поэтому всего через полгода после выхода 7-го поколения Core "синие" в срочном порядке выпустили 8-е. Core i5-8400 впервые с релиза архитектуры Nehalem получил заветные 6 ядер, на фоне конкуренции с AMD. Но отставание "красным" на 30% в задачах с высоким параллелизмом все же остался.

Однако с выходом консолей 9-го поколения в 2020 году стало очевидно, что процессоры с 6-ю потоками уже не актуальны, поэтому выпуск Core i5-10400 с конфигурацией 6/12 стал необходимостью. И вот уже четыре с лишним года 6-ядерные 12-поточные камни являются золотой серединой, на которую ориентируется большинство геймеров.

Конечно, рано или поздно должен был состоять очередной переход на более производительную конфигурацию CPU, включающую 8 ядер и 16 потоков. И, похоже, процесс начался, о чем говорит свежая статистика Steam за октябрь 2024 года.

Согласно ей, игроки стали постепенно избавляться от устаревших процессоров с 6-физическими ядрами и начали активно переходить на те, что имеют 8 физических ядер. Экстраполируя данные на современный модельный ряд Intel, то мы получим переход с уже не актуальных Core i5-10400 и Core i5-12400 не на Core i5-14400, а сразу на Core i7 Raptor Lake. В случае с AMD это будет выбор Ryzen 7 7700, вместо Ryzen 5 7500F.

Есть несколько причин, объясняющий подобные действия. Во-первых, разработчики научились лучше делегировать нагрузку на ЦП в играх, а порты с PS5 продолжают перетекать на ПК. Во-вторых, начали появляться новые, более продвинутые, игровые движки, эффективно задействующие множество потоков. Ну и в третьих, из-за замедлившегося прогресса в сегменте CPU пользователи не хотят покупать практически то же самое.

Таким образом, уже скоро 6-ядерные 12-поточные процессоры изживут себя. Но не факт, что мы получим дальнейший переход на 12, 16, 24, 32-ядерные конфигурации, так как новая парадигма с множеством E-ядер может вытеснить рост числа P-ядер.