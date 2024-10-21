Новый тип оперативной памяти ждет энтузиастов

GIGABYTE не зря считается производителем материнских плат первого эшелона, так как она идет в ногу с прогрессом и одной из первых обкатывает новые фичи. Например, в этот раз компания решилась на массовый выпуск модели, поддерживающей модули оперативной памяти стандарта CAMM2.

Доказательством чему служит фирменная брошюра, на которой перечислена линейка плат с чипсетом Z890. И среди них можно заметить ту самую Z890 AORUS TACHYON ICE CAMM2. Как следует из названия, новинка будет нести на себе посадочную площадку под одну или несколько планок CAMM2.

Изначально придуманный Dell, данный стандарт RAM должен заменить привычную DIMM, предлагая различные улучшения, например, меньшие размеры. Один модуль CAMM2 работает в двухканальном режиме, и ему не требуется компаньон.

В настоящий момент CUDIMM также получает широкое распространение и еще не ясно, какой тип памяти получит большее распространение, в последствии вытеснив конкурента.

Возможно, CAMM2 отправится на свалку истории, вслед за прочими не взлетевшими стандартами. В противном же случае рынок RAM могут ожидать кардинальные изменения.