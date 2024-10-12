Архитектура Arrow Lake-S

В 2008 году Intel совершила революцию в своей линейке CPU, выкатив архитектуру Nehalem и Core первого поколения на её основе. Пятнадцать лет компания доила её, создавая клоны в лице Sandy Brigde, Skylake, Coffee Lake, Alder Lake и пр. Однако пришел момент, когда необходимо вновь совершить переворот и показать миру совершенно новый продукт.

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Одним из важнейших изменений стал отказ от монолитного исполнения кристалла в пользу чиплетной компоновки. Таким образом Intel скопировала дизайн десктопных ЦП с мобильных версий, а также, фактически, последовала примеру корпорации Advanced Micro Devices.

Вместе с тем настольные Arrow Lake-S включают в себя гораздо больше "плиток", чем, к примеру, Lunar Lake. Если у последних есть только вычислительная часть и контроллер, то у Arrow Lake'ов отдельно разведены GPU, SoC и чиплет, отвечающий за ввод-вывод. Всё это вместе соединено посредством фирменной технологии упаковки чипов Intel Foveros.

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Разумеется, скорость вычислений по сравнению с Raptor Lake также была увеличена, хотя это и не является чертой, дающей Arrow Lake'ам статус революционных. IPC вырос на 9%, а объем L2 кэша расширился в полтора раза, с 2 до 3 МБ на ядро.

Что касается энергоэффективных ядер, то здесь изменения по части производительности оказались более существенны. Так, скоростные показатели ядер Skymont взлетели на внушительные 32% по сравнению с Gracemont в Raptor Lake-S, а пропускная способность их L2 кэша выросла вдвое.

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Также можно отметить, что отныне все части CPU выпускаются на производственных мощностях TSMC. Конечно, ранее Intel прибегала к помощи южно-азиатской компании, но это касалось лишь некоторых мобильных версий процессоров.

Теперь же все чиплеты Arrow Lake будут выпускать TSMC, задействуя различные техпроцессы. Для вычислительного чиплета применили TSMC N3B, для GPU — TSMC N5P, а для SoC и чиплета ввода вывода — TSMC N6. Соответственно, в этом плане Intel опережает AMD, которая для изготовления CCD использует нормы TSMC N4.

Линейка процессоров Core Ultra 200

Первенцы на базе Arrow Lake-S представлены пятью моделями из среднего и верхнего ценового сегментов, имеющими разблокированные множители. Так что, оверклокеры смогут сразу опробовать всю мощь новинок, выжав из них дополнительный потенциал.

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Полная конфигурация CPU с 8-ю P-ядрами, 16-ю E-ядрами и 4 ядрами GPU готова выйти в свет в лице флагманского Core Ultra 9 285K. И, так как P-ядра Arrow Lake-S не поддерживают технологию Hyper-Threading, то в сумме пользователь получает 24 потока, по общему числу всех ядер.

Менее элитный Core Ultra 7 265K и его клон без встроенной графики с приставкой KF сохранили количество производительных ядер, но число энергоэффективных сократилось до 12-ти. В Core Ultra 5 245K / KF их состав пришел к виду: 6 P и 8 E-ядер.

В итоге, Arrow Lake'и имеют ядерные конфигурации, аналогичные Raptor Lake'ам. А значит, повышение производительности целиком и полностью полагается на архитектурные улучшения. Особенно с учетом более низких частот в сравнении с предшественниками.

Core Ultra 9 285K теряет 300 МГц относительно Core i9-14900K, 5,7 ГГц против 6 ГГц. У Core Ultra 7 265K забрали 100 Мгц, 5,5 ГГц против 5,6 ГГц в Core i7-14700K. Как и у Core Ultra 5 245K, работающим на 5,2 ГГц, против 5,3 ГГц в Core i5-14600K.

Впрочем, E-ядра могут похвастаться более высокими частотами, 4,6 ГГц против от 4 до 4,3 ГГц в Raptor Lake-S. Таким образом, учитывая прирост по IPC, даже с пониженными цифрами тактового генератора Core Ultra 200 имеют шанс хотя бы на несколько процентов превзойти Core 14-го поколения в однопоточной числодробилке.

Касательно памяти, здесь ситуация двоякая. С одной стороны десктопные процессоры Intel теперь из коробки поддерживают стандарт DDR5-6400, который, вероятно, может стать опорно-базовым и широко распространенным, как в свое время DDR3-1600 и DDR4-3200. С другой же нужно учитывать размещение функционала ввода-вывода на отдельном чиплете. То есть, возможно, что прирост производительности от возросших частот RAM может быть сдержан выросшими задержками в подсистеме памяти.

А вот за что можно похвалить Intel, так это за снижение тепловыделения новых CPU. Правда в случае с 8-ядерниками оно составило символические 3 Вт, в итоге Core Ultra 7 и 9 продолжат требовать высокопроизводительные СЖО. Зато Core Ultra 5 сумели скинуть аж 22 Вт, достигнув TDP в 159 Вт. И теперь среднебюджетный камень в стоке вполне можно охладить приличного размера башней с большим количеством теплотрубок.

Socket LGA 1851

К сожалению, Socket LGA 1851 не предоставит увеличения времени актуальности платформы, позволяя проапгрейдить процессор максимум один раз. Более того, проходит информация о том, что данная платформа и вовсе может стать одноразовой, как это случилось с сокетом LGA 1156. Что выглядит довольно разочаровывающе для фанатов "синего" лагеря на фоне готовности AMD анонсировать еще одно поколение процессоров Zen для сокета AM5.

Несмотря на недостатки Core Ultra 200 получат некоторое преимущество перед предшественниками в виде наличия поддержки 20 линий PCI-E 5.0. Это даст возможность одновременно подключать к системе посредством высокоскоростного интерфейса как GeForce RTX 5090, так и топовые SSD, в спецификациях которых мелькают цифры в 10 и более ГБ/с.

Производительность в играх

Настоящим же шоком для будущих владельцев Core Ultra 200 могут стать довольно посредственные результаты новых процессоров в игровой нагрузке. Сама Intel на одном из своих слайдов напрямую заявляет, что Arrow Lake-S в играх будет медленнее, чем Raptor Lake-S. По всей видимости, на это повлияет отсутствие у первых технологии гиперпоточности, а также сниженные частоты и повышенные задержки ОЗУ.

Эксперты считают, что Ryzen 7 7800X3D без сомнений может опередить топового представителя линейки Core Ultra 200, не говоря уже о Ryzen 7 9800X3D. Частично низкие результаты Arrow Lake'ов компенсируются более выгодным MSRP, но экономия достигнет максимум $5-15.

Итоги

С учетом всех имеющихся на данный момент сведений касательно чипов Core Ultra 200 можно сказать, что они будут немного медленнее и немного холоднее, чем Core 14-го поколения. Для построения нового ПК или апгрейда имеющегося, кроме замены процессора, потребуется также приобрести новую материнскую плату и оперативную память стандарта DDR5-6400 или выше.

И, вероятно, если у вас уже есть система на базе Core i5, i7, i9 на базе Raptor Lake Refresh или Ryzen 7000X3D / 9000X3D, то совершать переход на данном этапе нет никакого смысла, поскольку роста FPS в играх не произойдет, да и в рабочих задачах отсутствие HT скажется на времени их выполнения не лучшим образом.

Возможно, приемник Arrow Lake-S на базе Socket LGA 1851 изменит положение дел, но не факт, что он вообще появится. Да и вряд ли прирост будет существенным, а на фоне Raptor Lake Refresh он может оказаться и вовсе смехотворным с учетом временного интервала между поколениями.

В общем, с релизом Arrow Lake-S компания Intel начала капитальную перестройку компоновки своих CPU с учетом давно наметившихся трендов, но пока без увеличения их скоростных характеристик. Хочется верить, что произведенные изменения дадут Intel возможность в будущем выпустить процессоры, способные совершить огромный скачок в производительности, как это в свое время удалось сделать с выходом камней на базе легендарной архитектуры Sandy Bridge.