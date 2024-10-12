Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem

Уже в следующем месяце миллионы пользователей ринутся обновлять свои ПК на новейшую платформу от Intel. К сожалению, их может ждать разочарование.
[ ] для раздела Блоги
2
2

Архитектура Arrow Lake-S

В 2008 году Intel совершила революцию в своей линейке CPU, выкатив архитектуру Nehalem и Core первого поколения на её основе. Пятнадцать лет компания доила её, создавая клоны в лице Sandy Brigde, Skylake, Coffee Lake, Alder Lake и пр. Однако пришел момент, когда необходимо вновь совершить переворот и показать миру совершенно новый продукт.

реклама



Одним из важнейших изменений стал отказ от монолитного исполнения кристалла в пользу чиплетной компоновки. Таким образом Intel скопировала дизайн десктопных ЦП с мобильных версий, а также, фактически, последовала примеру корпорации Advanced Micro Devices.

Вместе с тем настольные Arrow Lake-S включают в себя гораздо больше "плиток", чем, к примеру, Lunar Lake. Если у последних есть только вычислительная часть и контроллер, то у Arrow Lake'ов отдельно разведены GPU, SoC и чиплет, отвечающий за ввод-вывод. Всё это вместе соединено посредством фирменной технологии упаковки чипов Intel Foveros.

реклама



Разумеется, скорость вычислений по сравнению с Raptor Lake также была увеличена, хотя это и не является чертой, дающей Arrow Lake'ам статус революционных. IPC вырос на 9%, а объем L2 кэша расширился в полтора раза, с 2 до 3 МБ на ядро.

Что касается энергоэффективных ядер, то здесь изменения по части производительности оказались более существенны. Так, скоростные показатели ядер Skymont взлетели на внушительные 32% по сравнению с Gracemont в Raptor Lake-S, а пропускная способность их L2 кэша выросла вдвое.

реклама



Также можно отметить, что отныне все части CPU выпускаются на производственных мощностях TSMC. Конечно, ранее Intel прибегала к помощи южно-азиатской компании, но это касалось лишь некоторых мобильных версий процессоров.

Теперь же все чиплеты Arrow Lake будут выпускать TSMC, задействуя различные техпроцессы. Для вычислительного чиплета применили TSMC N3B, для GPU — TSMC N5P, а для SoC и чиплета ввода вывода — TSMC N6. Соответственно, в этом плане Intel опережает AMD, которая для изготовления CCD использует нормы TSMC N4.

Линейка процессоров Core Ultra 200

Первенцы на базе Arrow Lake-S представлены пятью моделями из среднего и верхнего ценового сегментов, имеющими разблокированные множители. Так что, оверклокеры смогут сразу опробовать всю мощь новинок, выжав из них дополнительный потенциал.

реклама



Полная конфигурация CPU с 8-ю P-ядрами, 16-ю E-ядрами и 4 ядрами GPU готова выйти в свет в лице флагманского Core Ultra 9 285K. И, так как P-ядра Arrow Lake-S не поддерживают технологию Hyper-Threading, то в сумме пользователь получает 24 потока, по общему числу всех ядер.

Менее элитный Core Ultra 7 265K и его клон без встроенной графики с приставкой KF сохранили количество производительных ядер, но число энергоэффективных сократилось до 12-ти. В Core Ultra 5 245K / KF их состав пришел к виду: 6 P и 8 E-ядер.

В итоге, Arrow Lake'и имеют ядерные конфигурации, аналогичные Raptor Lake'ам. А значит, повышение производительности целиком и полностью полагается на архитектурные улучшения. Особенно с учетом более низких частот в сравнении с предшественниками.

Core Ultra 9 285K теряет 300 МГц относительно Core i9-14900K, 5,7 ГГц против 6 ГГц. У Core Ultra 7 265K забрали 100 Мгц, 5,5 ГГц против 5,6 ГГц в Core i7-14700K. Как и у Core Ultra 5 245K, работающим на 5,2 ГГц, против 5,3 ГГц в Core i5-14600K.

Впрочем, E-ядра могут похвастаться более высокими частотами, 4,6 ГГц против от 4 до 4,3 ГГц в Raptor Lake-S. Таким образом, учитывая прирост по IPC, даже с пониженными цифрами тактового генератора Core Ultra 200 имеют шанс хотя бы на несколько процентов превзойти Core 14-го поколения в однопоточной числодробилке.

Касательно памяти, здесь ситуация двоякая. С одной стороны десктопные процессоры Intel теперь из коробки поддерживают стандарт DDR5-6400, который, вероятно, может стать опорно-базовым и широко распространенным, как в свое время DDR3-1600 и DDR4-3200. С другой же нужно учитывать размещение функционала ввода-вывода на отдельном чиплете. То есть, возможно, что прирост производительности от возросших частот RAM может быть сдержан выросшими задержками в подсистеме памяти.

А вот за что можно похвалить Intel, так это за снижение тепловыделения новых CPU. Правда в случае с 8-ядерниками оно составило символические 3 Вт, в итоге Core Ultra 7 и 9 продолжат требовать высокопроизводительные СЖО. Зато Core Ultra 5 сумели скинуть аж 22 Вт, достигнув TDP в 159 Вт. И теперь среднебюджетный камень в стоке вполне можно охладить приличного размера башней с большим количеством теплотрубок.

Socket LGA 1851

К сожалению, Socket LGA 1851 не предоставит увеличения времени актуальности платформы, позволяя проапгрейдить процессор максимум один раз. Более того, проходит информация о том, что данная платформа и вовсе может стать одноразовой, как это случилось с сокетом LGA 1156. Что выглядит довольно разочаровывающе для фанатов "синего" лагеря на фоне готовности AMD анонсировать еще одно поколение процессоров Zen для сокета AM5.

Несмотря на недостатки Core Ultra 200 получат некоторое преимущество перед предшественниками в виде наличия поддержки 20 линий PCI-E 5.0. Это даст возможность одновременно подключать к системе посредством высокоскоростного интерфейса как GeForce RTX 5090, так и топовые SSD, в спецификациях которых мелькают цифры в 10 и более ГБ/с.

Производительность в играх

Настоящим же шоком для будущих владельцев Core Ultra 200 могут стать довольно посредственные результаты новых процессоров в игровой нагрузке. Сама Intel на одном из своих слайдов напрямую заявляет, что Arrow Lake-S в играх будет медленнее, чем Raptor Lake-S. По всей видимости, на это повлияет отсутствие у первых технологии гиперпоточности, а также сниженные частоты и повышенные задержки ОЗУ.

Эксперты считают, что Ryzen 7 7800X3D без сомнений может опередить топового представителя линейки Core Ultra 200, не говоря уже о Ryzen 7 9800X3D. Частично низкие результаты Arrow Lake'ов компенсируются более выгодным MSRP, но экономия достигнет максимум $5-15.

Итоги

С учетом всех имеющихся на данный момент сведений касательно чипов Core Ultra 200 можно сказать, что они будут немного медленнее и немного холоднее, чем Core 14-го поколения. Для построения нового ПК или апгрейда имеющегося, кроме замены процессора, потребуется также приобрести новую материнскую плату и оперативную память стандарта DDR5-6400 или выше.

И, вероятно, если у вас уже есть система на базе Core i5, i7, i9 на базе Raptor Lake Refresh или Ryzen 7000X3D / 9000X3D, то совершать переход на данном этапе нет никакого смысла, поскольку роста FPS в играх не произойдет, да и в рабочих задачах отсутствие HT скажется на времени их выполнения не лучшим образом.

Возможно, приемник Arrow Lake-S на базе Socket LGA 1851 изменит положение дел, но не факт, что он вообще появится. Да и вряд ли прирост будет существенным, а на фоне Raptor Lake Refresh он может оказаться и вовсе смехотворным с учетом временного интервала между поколениями.

В общем, с релизом Arrow Lake-S компания Intel начала капитальную перестройку компоновки своих CPU с учетом давно наметившихся трендов, но пока без увеличения их скоростных характеристик. Хочется верить, что произведенные изменения дадут Intel возможность в будущем выпустить процессоры, способные совершить огромный скачок в производительности, как это в свое время удалось сделать с выходом камней на базе легендарной архитектуры Sandy Bridge.

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

intel процессор cpu arrow lake-s core ultra 200 lga 1851 hyper-threading
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
19
Космические силы США сообщили о «серии новых маневров» загадочного мини-космического корабля X-37B
10
Су-30 во время воздушного боя сбил украинский беспилотник во Владимирской области
+
ВС России использовали автономных роботов с пулемётами во время штурма Угледара
+
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
1
Американские ученые разработали жидкость для паутины, как у супергероя Человека-паука
+
Американская пресса называет «план победы» Зеленского безвыигрышной авантюрой
1
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
4
При запуске Starship SpaceX планирует впервые приземлить ракету-носитель неповрежденной
+
На фоне резкого увеличения объёмов строительства Россия нарастила импорт башенных кранов
3
Российская компания «Спутникс» запустит 28 спутников на орбиту в ноябре с космодрома Восточный
1
Украинские военные жалуются на массовый перехват видеосигналов fpv-дронов бойцами России
+
AMD выпустила процессоры EPYC 9005 Turin на базе Zen 5/5c
1
Xiaomi 31 декабря закрывает сайт Poco
+
В Китае заметили модифицированную GeForce RTX 4090 с 48 Гб памяти, выпуск которой поставлен на поток
1
Илон Маск представил роботакси, гуманоидного робота Оптимуса и беспилотный автобус Robovan
+
Kingdom Come Deliverance 2 обещает один из крупнейших и проработанных городов в игровой индустрии
+
Xiaomi выпустит Redmi Note 14 Pro 4G для глобального рынка
1
Внедрение повестки в CDPR стало причиной ухода опытных разработчиков
2
Свежая версия утилиты Rufus даёт возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
+

Популярные статьи

Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
83
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
9
«Звездные войны» - фильмы, которые нас ждут
10
Сточные воды оказались новым источником экологичного авиационного топлива
1
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
152
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
34
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
6
Почему во время сложных событий в СССР по телевидению транслировали балет «Лебединое озеро»
1
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
2
Почему игровая индустрия катится в эпоху цифрового рабства, и как ПК решает часть проблем геймеров
3

Сейчас обсуждают

Nahoni
21:32
Ждем тесты реальных процев с двух сторон.
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
Александр Иванов
21:30
Интересно, кому принадлежит это частное чудо?🤔
Российская компания «Спутникс» запустит 28 спутников на орбиту в ноябре с космодрома Восточный
Мамука Шешашвили
21:25
Синенькие голубцы не плачьте. Всему приходит конец. Зато вы живёте в историческое время, время краха вашей любимой Интел. Вся надежда, если кто-нибудь купит это недоразумение и научит этих дебилов соз...
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
swr5
21:16
Ну я вам скажу, когда прошел дальше в эти жилые комплексы Вудсайд и Блю Крик, то страшновато стало (особенно во втором), все таки художники поработали неплохо, такая знаете атмосфера рального ада прис...
Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
abdulla
21:15
10-12% в среднем.
Ryzen 7 9800X3D может стать первым CPU с 3D V-Cache, превосходящим стандартную модель по частоте
Незнайка Васечкин
20:45
Фантазийная чушь.... Слелать подобную авиамодель - реальный рабочий авиагрузовик - это не одно и тоже
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
Виталий Иванов
20:43
Было бы ещё время в это все играть
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
PanzerK
20:41
Ну 10-20... тысяч...
Military Watch: "Искандер-М" уничтожил иностранный корабль с "очень ценным" НАТОвским грузом
Voodoo People
20:40
При Джобсе такой херни не было
Откатиться на iOS 18 больше не получится
Dimon Gadelshin
20:34
У меня 4090,i7 13700kf, 32gb 5600,моник lg ultragear 32GQ950-B 4k,с нуля собирал,обошлось в 537 тысяч,в командировке сейчас смотрю на требования silent hill 2 remake,нужен проц i9 14900k, пздц.Дорого ...
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем