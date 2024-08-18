Теперь играть в графонистые ААА-проекты можно даже на встроенном видеоядре Intel

Многие геймеры не могут позволить себе GeForce RTX 4090 для прохождения любимых тайтлов, однако это не повод расстраиваться и в порыве ярости ломать об колено свою GeForce GTX 750 Ti. Специально для обладателей не самых мощных GPU энтузиасты выпустили утилиту Lossless Scaling, значительно увеличивающую FPS в играх на абсолютно любой более-менее современной видеокарте.

Так, точно поддерживаются GeForce GTX 600-й серии, а также Radeon RX и Intel UHD gen 11 (Skylake+) и все более новые модели. Платная версия Lossless Scaling доступна в Steam, правда с российских аккаунтов её не приобрети, но это можно осуществить при помощи различных посредников.

Утилита реализовывает сразу множество технологий масштабирования в зависимости от возраста игры, а для создания дополнительных кадров применяется фирменный генератор LSFG. В режиме x4 он позволяет повысить частоту кадров до четырех раз.

Проведенные независимыми пользователями тесты показывают, что с помощью Lossless Scaling версии 2.11 можно заставить встроенное видеоядро UHD 770 демонстрировать в Cyberpunk 2077 внушительные 70+ FPS. Также популярная на вторичном рынке, бюджетная GeForce GTX 750 Ti в польском ААА-хите выдает более 100 кадров в секунду.

В более современной Horizon Forbidden West можно получить 70+ FPS. С тем же фреймрейтом можно насладиться GTA V на очень высоких настройках, которые обычно недоступны владельцам ультрабюджетных видеокарт.

По итогу можно сказать, что утилита Lossless Scaling становится настоящим спасением для тех, кто пока не может проапгрейдиться с Maxwell'ов, Pascal'ей и Polaris'ов. А легендарная GeForce GTX 1050 Ti получает второе дыхание, давая возможность пройти Alan Wake 2 с 60 FPS. Конечно, задержка ввода все равно остается невысокой, но это все равно лучше, чем нативные 15 FPS.