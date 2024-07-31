Бюджетные чипсеты не позволяют раскрываться топовым CPU

С незапамятных времен рынок материнских плат был поделен на бюджетный, средний и верхний. И негласным правилом всегда считалось, что каждому из них соответствует своя линейка процессоров, поскольку иначе могли наступить не очень хорошие последствия в плане производительности ПК.

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Впрочем, всегда находились индивидуумы с инициативой, решившие сэкономить десяток долларов на, как им казалось, не сильно важном элементе системы. Например, устанавливающие мощнейший во всех смыслах Core i9-14900K в дохленькую материнскую плату на чипсете H610.

В результате происходит значительный перегрев VRM, который не рассчитан на подобные издевательства со стороны неокрепшего умом пользователя. А это в свою очередь ведет к жесточайшему троттлингу CPU, дабы он мог умерить свой пыл, и, в конце-концов, к сильному падению FPS в играх из-за порезанной производительности процессора.

Последние тесты наглядно отображают данную картину. Например, Core i9-14900K на MSI PRO H610M-B настолько зажат в своих возможностях, что в Counter-Strike 2 показывает аж на 27% меньший фреймрейт, чем если бы он был установлен в плату на Z790.

Конечно, в каких-то GPU-интенсивных проектах даже задушенного камня может вполне хватать, но там, где требуется как можно более производительный CPU, количество кадров в секунду сокращается на десятки процентов.

В профессиональной деятельности младших чипсетов также лучше избегать, как огня, поскольку в том же Cinebench R23 флагманские процессоры сдуваются почти на 70%.

Таким образом, было доказано, что не все материнские платы одинаково полезны, а системы должны быть сбалансированы, если стоит цель получить максимум FPS в играх или как можно сильнее сократить время обработки данных.