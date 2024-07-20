Apple обновит популярную линейку своих бюджетных смартфонов, избавившись от архаичного функционала

Компания Apple вовсю работает над созданием продолжения легендарной серии доступных по цене смартфонов iPhone SE. Ожидается, что в четвертой генерации произойдут кардинальные изменения как в дизайне, так и в аппаратной конфигурации устройства.

Предположительно, снаружи iPhone SE 4 будет неотличим от iPhone 16, по крайней мере со стороны дисплея. Обе линейки получат идентичную технологию производства задней крышки, а вот камера в "SE-шке" планируется всего одна, в противовес двум объективам в базовом iPhone.

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Указанная информация соответствует более ранним сведениям о том, что новый iPhone SE будет похож на iPhone 14, поскольку технология производства тыльной стороны у обоих смартфонов одинакова.

По настоящему революционным изменением в iPhone SE 4 станет уход от использования устаревшего дизайна с физической кнопкой "Touch ID". Отныне все новые iPhone для разблокировки и подтверждения операций будут применять не имеющий аналогов в индустрии FaceID.

Гигантские рамки сверху и снизу также канули в лету, вследствие перехода на современный OLED-экран. Разъем Lightning заменен на USB-C, а в качестве SoC выступит либо A17 Pro из iPhone 15 Pro, либо еще не анонсированный A18 Pro. Запуск продаж iPhone SE 4 ожидается весной 2025 года.