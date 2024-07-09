Процессоры Intel Core получают существенный буст игровой производительности, если они используются с DDR5

Долгое время память DDR4-3600 считалась лучшим выбором для игровых ПК, так как она предлагала идеальный баланс цены и производительности на фоне дорогущей DDR5. Однако, со временем новый тип ОЗУ сильно подешевел, одновременно с выросшим количеством мегагерц.

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К настоящему моменту стоимость DDR5 снизилась до того уровня, что покупать DDR4 попросту не выгодно. Кроме того, материнские платы на обоих стандартах RAM стали стоить практически одинаково. Но у многих все равно возникает вопрос, а стоит ли выбирать DDR5 вместо DDR4? Ведь если производительность у них идентична, то даже небольшая переплата может не иметь особого смысла.

Последние тесты с задействованием процессоров Intel Core 12-го и 14-го поколений развевают все сомнения на этот счет. Так, после прогона 13-ти бенчмарков, выяснилось, что использование DDR5-6400 вместо DDR4-3600 дает на 20-22% больше FPS в играх.

Данное заявление справедливо для разгоняемых CPU на архитектуре Alder Lake. А вот "рапторы" не так сильно ускоряются при переходе на более высокочастотную DDR5-7200, поскольку они и без того более быстрые. Тем не менее, общий средний результат по всем "синим" процессорам укладывается примерно в 20%-е превосходство DDR4 над DDR5.

Обрушение цены двух планок DDR5-6400 по 16 ГБ ниже 12 тысяч рублей делает их всего на треть дороже DDR4-3600, и эта разница растворяется на фоне стоимости всей сборки. Многие согласятся, что 3%-я переплата в итоге с лихвой окупает существенную прибавку по FPS.