Корпорация Microsoft заставила подчиненных в Поднебесной перейти с Andoid-смартфонов на iPhone для большей сохранности информации

Microsoft запустила инициативу Secure Future, согласно которой её китайские офисные сотрудники обязаны сменить Android смартфоны на iPhone. Это должно значительно усилить безопасность ценных для компании данных, поскольку шанс взлома "ведра" гораздо выше, чем "яблока".

Отныне все работники должны будут привыкать к интерфейсу и особенностям iOS. Во внутренних документах фирмы нашли памятку, согласно которой тем, кто носит устройство на Android бесплатно единоразово предоставят модель Apple iPhone 15. Для этого в офисах установили пункты сбора заменяемых девайсов.

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Причина перехода оказалась довольно простой. Корпорация заблокировала доступ к своему приложению Microsoft Authenticator на смартфонах Xiaomi и Huawei, и желает, чтобы сотрудники использовали iPhone.

Фрагментированная природа Android не позволяет использовать усиленный протокол безопасности, и, кроме того, существует определенная разница между китайской и глобальной версией прошивки. В iOS же все унифицировано, что значительно упрощает контроль.

Microsoft присутствует в Китае с 1992 года, и за это время её продукты получили там широкое распространение. Кроме того, в Поднебесной располагается крупнейший исследовательский центр компании, расположенный за пределами США.