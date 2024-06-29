В системах с процессорами Ryzen 9000 X3D можно будет вручную задавать тактовую частоту, а не только прибегать к использованию PBO и Curve Optimizer

С выходом Ryzen 7 5800X3D более двух лет назад AMD перехватила инициативу в процессоростроительной отрасли, каждое поколение выводя на рынок самый быстрый CPU для игр. К сожалению, потенциал моделей, оснащенных 3D V-cache, был ограничен практически полным отсутствием ручного разгона, но теперь все изменилось.

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Вышедший первым Ryzen 7 5800X3D был серьезно урезан по возможностям выхода за штатные спецификации. Но каждым разом X3D-модели получали все больше опций, чтобы вылилось в доступность повышения производительности Ryzen 7000X3D при помощи технологий Precision Boost Optimizer и Curve Optimizer.

А, начиная с поколения Ryzen 9000 в "камнях" с приставкой X3D будет доступна полная поддержка разгона, чему поспособствовал доработанный дизайн 3D-кеша. В настоящий момент AMD проводит работы по обеспечению защиты довольно нежных кристаллов последнего от повреждений, которые могут быть вызваны агрессивно высоким оверклокингом.

Очевидно, что внедрение разгона в Ryzen 9000X3D поспособствует еще больше популярности данных моделей среди продвинутых ПК-энтузиастов.

Относительно неплохой прирост производительности в поколении Zen 5 и буст от наличия 3D-кеша, помноженные на возможность повышения частот CPU, на выходе могут привести к ощутимому повышению FPS в играх, даже относительно Ryzen 7 7800X3D.