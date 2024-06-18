Требования к объему оперативной памяти выросли, и 16 ГБ уже не хватает для плавного прохождения ААА-хитов на высоких настройках графики.

Довольно продолжительное время в геймерских ПК использовалась конфигурация из двух модулей ОЗУ по 8 ГБ, которая, фактически, стала классикой. Однако, поскольку требования современных игр неизбежно растут, то данного объема уже стало категорически не хватать.

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На это прямо указывает проведенный порталом Hardware Unboxed наглядный тест с использованием 64, 32, 16 и 8 ГБ RAM в Hogwarts Legacy. В последних трех случаях файл подкачки подбирался так, чтобы совокупный объем с ним был равен 64 ГБ.

При задействовании 64 ГБ ОЗУ абсолютно никаких проблем в геймплее замечено не было. Тоже самое можно увидеть, если снизить планку до 32 ГБ. Ровный график фреймтайма и высокий FPS в редких событиях говорят об отсутствии даже незаметных подвисаний.

К сожалению, этого нельзя сказать, когда в системе установлены привычные 16 ГБ RAM. После продолжительной игры можно запросто словить статтер, обваливающий показатель минимальной частоты кадров ниже 10 FPS.

Что касается 8 ГБ, то здесь все еще печальнее. График времени кадра превращается в настоящие Гималаи, виной чему являются огромные накладные расходы на переупаковку и передачу данных между физическим диском и оперативной памятью, когда игре требуются соответствующие ресурсы. А видеокарта в это время, можно сказать, отдыхает.

С массовым распространением стандарта DDR5 объем в 32 ГБ становится новым минимумом, как и 8 ГБ на заре становления DDR4, поэтому новые сборки игровых ПК более-менее готовы к запуску современных ААА-хитов.

Вместе с тем, рост системных требований последних побуждает многих к покупке сразу 48 ГБ или 64 ГБ наборов RAM, тем самым обеспечивая задел на будущее. Рано или поздно мы доберемся и до 128 ГБ, по всей видимости, на стыке перехода от DDR5 к DDR6.