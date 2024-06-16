В настоящий момент на рынке графических ускорителей царит настоящее раздолье. Причиной этому, в частности, является практически отрицательная доходность майнинга на GPU.

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Однако, видеокарты не спешат залеживаться на прилавках, поскольку игровая промышленность продолжает штамповать все новые шедевры. Учитывая высокое разнообразие доступных моделей, многим в них не просто ориентироваться.

Поэтому путеводитель по лучшим игровым видеокартам на лето 2024 года может помочь в этом деле. И согласно ему минимальным вариантом для самого бюджетного геймерского ПК является Radeon RX 6600, ценой примерно в $200.

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Отмечается, что все более доступные варианты заведомо гораздо хуже себя проявляют в современных тайтлах, но стоят при этом недешево. Radeon RX 6600 на 78% опережает Radeon RX 6500 XT, а по цене всего на 16% дороже младшей модели. Кроме того, в конфигурациях с PCI-E 3.0 Radeon RX 6500 XT демонстрирует падение производительности.

Схожая с Radeon RX 6600 по скорости Intel Arc A580 не дешевле и во многих проектах показывает гораздо меньший FPS из-за слабо оптимизированных драйверов. Единственным вменяемым конкурентом Radeon RX 6600 является GeForce RTX 3050, но для уравнивания результатов на последней придется включать DLSS.

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Дальше по списку следует народная GeForce RTX 4060 за $350. Исходя из соотношения цены и производительности, данная видеокарта явно переоценена, так как она всего на 28% быстрее, чем Radeon RX 6600, но дороже на 67%. GeForce RTX 4060 имеет определенный смысл при желании игрока оценить технологию трассировки лучей и более качественный апскейлер от NVIDIA.

В противном случае можно присмотреться к более доступной Radeon RX 7600, оснащенной аналогичным объемом VRAM. Для любителей видеобуфера побольше и "свидетелей потенциала" существует Intel Arc A770 16 GB за $380, но тут опять же надо принимать во внимание, что результаты от игры к игре будут значительно плавать.

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Переход из нижнего в средний сегмент сталкивает лбами GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ за 550$ и Radeon RX 7700 XT за 480$. Выходец из стана AMD в целом показывает больший FPS без RT и DLSS, а также стоит ощутимо дешевле. В целом, ситуация схожа с противостоянием GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600, но при активации фишек "зеленых" GeForce RTX 4060 Ti 16 GB заметно отрывается от Radeon RX 7700 XT.

Однако производительности GPU в данном сегменте все равно не достаточно для применения трассировки лучей, поэтому GeForce RTX 4060 Ti 16 GB можно порекомендовать лишь ярым адептам NVIDIA, которые не против всегда играть с включенным DLSS. А для всех остальных лучшим выбором станет Radeon RX 7700 XT, так как по тестам без RT она в среднем на 14-18% обходит GeForce RX 4060 Ti 16 GB.

Верхний средний ценовой диапазон $500-600 плотно оккупировали сразу четыре модели: GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 SUPER, Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7900 GRE. Обычная GeForce RTX 4070 исчезает из продажи, и по соотношению FPS на доллар с треском проигрывает GeForce RTX 4070 SUPER, стоящей практически столько же.

Radeon RX 7800 XT вновь быстрее в растеризации, примерно на 10%, но подключение технологий NVIDIA не оставляет шанса "красным". Мощный GPU, подходящий для рейтрейсинга, и незначительно более высокая цена делают GeForce RTX 4070 SUPER лучшим выбором в обозначенной категории. Дополнительные 4 ГБ памяти в Radeon RX 7900 GRE не дают ей преимуществ по фреймрейту и практически бесполезны.

За примерно $700-1000 геймерам доступны Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7900 XTX, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4080 SUPER. Ставки растут и разница по цене уже не настолько впечатляет. Учитывая здравое желание зажиточных игроков приобщиться к новейшим достижениям с сфере графики, модели Radeon, увы, не могут рассматриваться в качестве кандидата на покупку.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER по скорости довольно близка к GeForce RTX 4080 SUPER и отстает от старшей сестры максимум на 15%. GeForce RTX 4080 SUPER не имеет преимущества в виде повышенного объема памяти и стоит на 25% больше. В действительности, без счетчика FPS непросто угадать, на какой видеокарте вы сейчас играете. Чуть менее 60 FPS, и чуть более воспринимаются почти одинаково. А сверхтяжелые режимы в 4K разрешении не вывозит ни один из этих GPU. Поэтому GeForce RTX 4070 Ti SUPER выигрывает в данном сравнении.

Наконец, самой лучшей видеокартой без учета цены, очевидно, становится GeForce RTX 4090. Богатые геймеры готовы существенно переплачивать за максимальный FPS в играх, а, раз есть спрос, то будет и предложение.

Так и иначе, соперников у GeForce RTX 4090 пока нет. Превосходство над GeForce RTX 4080 SUPER и Radeon RX 7900 XTX в трассировке лучей и в высоких разрешениях слишком велико, чтобы его можно было игнорировать. И +30-50% FPS заставляют даже не самых обеспеченных энтузиастов приобрести желанный видеоускоритель.

По итогу можно отметить, что, хотя кривая стоимости видеокарт с каждым годом только растет, современные инвестиционные методы позволяют зарабатывать баснословные суммы практически не вставая с дивана. Поэтому, в будущем, возможно, места для для бюджетных графических ускорителей просто не останется, а единственную, самую топовую модель, сможет позволить себе каждый.