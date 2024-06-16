Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года

Лето — горячая пора для сборки игрового ПК, так как цены на компьютерное железо в этот период традиционно снижаются. А, значит, пора определиться с тем, какую лучше видеокарту к нему подобрать.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В настоящий момент на рынке графических ускорителей царит настоящее раздолье. Причиной этому, в частности, является практически отрицательная доходность майнинга на GPU.

реклама



Однако, видеокарты не спешат залеживаться на прилавках, поскольку игровая промышленность продолжает штамповать все новые шедевры. Учитывая высокое разнообразие доступных моделей, многим в них не просто ориентироваться.

Поэтому путеводитель по лучшим игровым видеокартам на лето 2024 года может помочь в этом деле. И согласно ему минимальным вариантом для самого бюджетного геймерского ПК является Radeon RX 6600, ценой примерно в $200.

реклама



Отмечается, что все более доступные варианты заведомо гораздо хуже себя проявляют в современных тайтлах, но стоят при этом недешево. Radeon RX 6600 на 78% опережает Radeon RX 6500 XT, а по цене всего на 16% дороже младшей модели. Кроме того, в конфигурациях с PCI-E 3.0 Radeon RX 6500 XT демонстрирует падение производительности.

Схожая с Radeon RX 6600 по скорости Intel Arc A580 не дешевле и во многих проектах показывает гораздо меньший FPS из-за слабо оптимизированных драйверов. Единственным вменяемым конкурентом Radeon RX 6600 является GeForce RTX 3050, но для уравнивания результатов на последней придется включать DLSS.

реклама



Дальше по списку следует народная GeForce RTX 4060 за $350. Исходя из соотношения цены и производительности, данная видеокарта явно переоценена, так как она всего на 28% быстрее, чем Radeon RX 6600, но дороже на 67%. GeForce RTX 4060 имеет определенный смысл при желании игрока оценить технологию трассировки лучей и более качественный апскейлер от NVIDIA.

В противном случае можно присмотреться к более доступной Radeon RX 7600, оснащенной аналогичным объемом VRAM. Для любителей видеобуфера побольше и "свидетелей потенциала" существует Intel Arc A770 16 GB за $380, но тут опять же надо принимать во внимание, что результаты от игры к игре будут значительно плавать.

реклама



Переход из нижнего в средний сегмент сталкивает лбами GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ за 550$ и Radeon RX 7700 XT за 480$. Выходец из стана AMD в целом показывает больший FPS без RT и DLSS, а также стоит ощутимо дешевле. В целом, ситуация схожа с противостоянием GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600, но при активации фишек "зеленых" GeForce RTX 4060 Ti 16 GB заметно отрывается от Radeon RX 7700 XT.

Однако производительности GPU в данном сегменте все равно не достаточно для применения трассировки лучей, поэтому GeForce RTX 4060 Ti 16 GB можно порекомендовать лишь ярым адептам NVIDIA, которые не против всегда играть с включенным DLSS. А для всех остальных лучшим выбором станет Radeon RX 7700 XT, так как по тестам без RT она в среднем на 14-18% обходит GeForce RX 4060 Ti 16 GB.

Верхний средний ценовой диапазон $500-600 плотно оккупировали сразу четыре модели: GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 SUPER, Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7900 GRE. Обычная GeForce RTX 4070 исчезает из продажи, и по соотношению FPS на доллар с треском проигрывает GeForce RTX 4070 SUPER, стоящей практически столько же.

Radeon RX 7800 XT вновь быстрее в растеризации, примерно на 10%, но подключение технологий NVIDIA не оставляет шанса "красным". Мощный GPU, подходящий для рейтрейсинга, и незначительно более высокая цена делают GeForce RTX 4070 SUPER лучшим выбором в обозначенной категории. Дополнительные 4 ГБ памяти в Radeon RX 7900 GRE не дают ей преимуществ по фреймрейту и практически бесполезны.

За примерно $700-1000 геймерам доступны Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7900 XTX, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4080 SUPER. Ставки растут и разница по цене уже не настолько впечатляет. Учитывая здравое желание зажиточных игроков приобщиться к новейшим достижениям с сфере графики, модели Radeon, увы, не могут рассматриваться в качестве кандидата на покупку.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER по скорости довольно близка к GeForce RTX 4080 SUPER и отстает от старшей сестры максимум на 15%. GeForce RTX 4080 SUPER не имеет преимущества в виде повышенного объема памяти и стоит на 25% больше. В действительности, без счетчика FPS непросто угадать, на какой видеокарте вы сейчас играете. Чуть менее 60 FPS, и чуть более воспринимаются почти одинаково. А сверхтяжелые режимы в 4K разрешении не вывозит ни один из этих GPU. Поэтому GeForce RTX 4070 Ti SUPER  выигрывает в данном сравнении.

Наконец, самой лучшей видеокартой без учета цены, очевидно, становится GeForce RTX 4090. Богатые геймеры готовы существенно переплачивать за максимальный FPS в играх, а, раз есть спрос, то будет и предложение.

Так и иначе, соперников у GeForce RTX 4090 пока нет. Превосходство над GeForce RTX 4080 SUPER и Radeon RX 7900 XTX в трассировке лучей и в высоких разрешениях слишком велико, чтобы его можно было игнорировать. И +30-50% FPS заставляют даже не самых обеспеченных энтузиастов приобрести желанный видеоускоритель.

По итогу можно отметить, что, хотя кривая стоимости видеокарт с каждым годом только растет, современные инвестиционные методы позволяют зарабатывать баснословные суммы практически не вставая с дивана. Поэтому, в будущем, возможно, места для для бюджетных графических ускорителей просто не останется, а единственную, самую топовую модель, сможет позволить себе каждый.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia geforce radeon видеокарта rtx rx 6600 4070 4060 7700 xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
17
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
6
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
6
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
Акционеры Tesla согласовали выплату Илону Маску в размере $56 миллиардов, но власти США против
1
Braiins представила недорогие мини-майнеры BMM 100 для домашнего майнинга
+
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
3
WhatsApp получил сразу несколько новых функций и улучшений для видеозвонков
+
Эксклюзивные для Китая смартфоны Xiaomi, Vivo и Oppo станут доступны глобально
+
Опубликовано видео первого погружения в 4K 360° Manta Ray от DARPA
1
Глобальный вариант Redmi Note 11 получил обновление HyperOS
+
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
5
Дилеры заявили о снижении цен на автомобили из-за большого количества китайских авто в России
4
AMD Instinct MI300X обошел RTX 4090 и стал самым мощным ИИ-ускорителем в тесте Geekbench OpenCL
2
Обновлённый Geely Coolray с атмосферным мотором стоит всего $8 тысяч
2
Россияне заложили для взятия кредитов более 858 тысяч автомобилей
+
На Украине заявили, что удары ВКС России сократили мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт
+

Популярные статьи

Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
40
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
190
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
4
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
19
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
138
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
4
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
17
Asia Times: Китайские производители EV с легкостью "проглотят" карательные пошлины Евросоюза
2
Мое мнение о сериале Fallout
6

Сейчас обсуждают

Vorvort
12:17
Там разгона не было. Команда вылетела с турнира из - за сбоя драйвера 4080. https://3dnews.ru/1102366/sboy-v-drayvere-nvidia-geforce-rtx-4080-stoil-komande-virtuspro-shansa-viigrat-125-milliona
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Матвей Кустов
12:10
Ошибаешься, на Авито она от 32к стартует и таких много(и исполнение у них не дерьмо), а 2060с вентус спокойно за 16к уйдёт.
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Ник Хобо
12:08
Действительно, как ценителям рпг могут не нравится игры, от которых фанатики сони пысаются. То ли дело гов, экшон-адвенчура с видом от третьего лица. Или анч, экшон-адвенчура с видом от третьего лица....
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
nonses84
12:07
Я так уже давно всех пендосов называю, даже если они нормальные в плане пола
Бывшая сотрудница Neuralink подал на компанию в суд, утверждая, что ей приходилось работать с болеющими герпесом обезьянами
Павел Кандеев
12:06
Только доплата будет за 3070 рублей 20 минимум а то и больше
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Павел Кандеев
12:04
Да эта статья высер слабо умного,который не знает что не только видюха и проц способствуют нормальной работе компьютера и качеству игр
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Руслан Знамов
12:03
Тетрис опять сделают ... А если серьёзно, то ничего годного не сделают ...
Минпромторг ищет разработчика для российской игровой консоли
DANYNAFIG
12:03
Обоссали :)
Замеченный у Крыма американский разведывательный дрон MQ-4C подал сигнал бедствия
Julius
12:03
Блин, совсем мало ты играешь наверное, т к игры которые ведут себя на амд оптимизированно по пальцам руки перечесть
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Мимо
11:57
Уже лучше. Зеленожопик признал за 7900xtx уровень выше, чем 4070ti... Передай своему психиатру, что назначенное лечение приносит плоды.
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем