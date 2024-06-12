Первая партия процессоров для сокета AM5 в играх не будет быстрее Ryzen 7 7800X3D из-за отсутствия большого объема L3-кэша.

Выходящие уже в следующем месяце процессоры Ryzen 9000-й серии закрепят позиции AMD в сегменте высокопроизводительных CPU для настольных ПК.

Новинки обещают принести довольно приличный прирост производительности в повседневных задачах и в профессиональных приложения, однако для игр они не являются наиболее оптимальными решениями.

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AMD с неохотой делится результатами Ryzen 9000 в игровой нагрузке, поскольку прирост относительно Ryzen 7000 невелик. На прошедшей недавно выставке Computex 2024 компания официально подтвердила, что Ryzen 7 7800X3D по-прежнему останется самым быстрым геймерским процессором, по крайней мере в сравнении с Ryzen 7 9700X.

Хотя, по заявлению Дона Валигорски, старшего менеджера AMD по техническому маркетингу, разница между Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9000 будет гораздо меньше, чем при сравнении простых и "3D-моделей" Ryzen 7000.

Малый прирост FPS относительно устаревающего поколения подтолкнул производителя ускорить выход на рынок Ryzen 9000 с 3D-кэшем. Ожидается, что предстоящий игровой монстр, Ryzen 7 9800X3D, появится на полках магазинов уже в сентябре, то есть раньше, чем выйдут Intel Core Ultra 200.

Также Дон Валигорски подчеркнул, что в Ryzen 9000X3D будет много новых "крутых отличий". Возможно, этим станет использование разного объем 3D-кэша или же выпуск более трех игровых моделей. Однако, истина откроется только через несколько месяцев.