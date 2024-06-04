Крупнейшая криптобиржа Binance анонсировала удаление Waves Platform с площадки и предупредила инвесторов о необходимости закрыть позиции и вывести средства.

Монета WAVES будет удалена с криптовалютной биржи Binance, о чем последняя предупредила своих пользователей, в том числе и в торговом терминале. Маржинальные и спотовые сделки будут принудительно закрыты в ближайшие дни, а вывести средства можно будет до 17 сентября.

Проект Waves Platform был основан в 2016 году и преследовал цель создать программную экосистему, основанную на блокчейне, которая станет основой для выпуска новых токенов, и этом она чем-то похожа на Ethereum. Однако, к славе "мирового компьютера" Виталика Бутерина Waves даже не приблизилась.

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Несколько лет назад связанный с Waves протокол заимствований Vires Finance привлек более 530 млн долларов средств криптоинвесторов, а через некоторое время 220 млн были переведены на Binance. Основатель Waves Platfrom отрицал свою причастность к произошедшему.

Ранее на платформе пытались запустить алгоритмический стейблкоин USDN, реализованный с помощью собственного протокола Neutrino. Однако сомнительная природа алгоритмических криптовалют в совокупности с программной моделью Waves Platform, ориентированной на выкачку денежных ресурсов из населения, закономерно привела к полному краху USDN и его тотальному обесцениванию.

Слишком прямолинейное вождение за нос инвесторов, бросающее тень на других участников рынка, вероятно и подтолкнуло Binance на делистинг данной монеты. Событие мгновенно обрушило стоимость WAVES на 40%, с 2,5 до 1,5$, что привело к массовой ликвидации позиций трейдеров, использующих кредитное плечо.

Возможно, некоторые другие биржи могут последовать примеру Binance, но полное забвение Waves вряд ли ожидает, по крайней мере в ближайшее время, поскольку "удельный вес" данной криптовалюты на рынке все же довольно высок.

Не исключено, что в период очередного криптобума котировки Waves могут значительно вырасти вслед за остальными монетами, даже несмотря на делистинг с крупнейшей криптобиржи. А перед этим могут еще сильнее упасть, так что "выхлоп" от роста для текущих инвесторов будет таким значительным.

Впрочем, предугадать поведение того или иного актива нелегко даже на традиционном финансовом рынке, а достоверно указывать хотя бы на направление движения цены криптовалют и вовсе не представляется возможным в абсолютном большинстве случаев. Поэтому сравнение криптобирж с казино вполне уместно и состыковывается с многолетней практикой.