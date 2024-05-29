Предстоящий новейший процессор от AMD не смог догнать модель от "синего лагеря" в CPU-Z.

Долгожданная ежегодная выставка Computex 2024 начнется через неделю, но в сеть уже начали попадать ранние сведения о будущих процессорах Ryzen 9000-й серии. Ожидается, что на мероприятии AMD прольет свет на своих новые CPU, призванные составить серьезную конкуренцию решениям от Intel.

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В китайском техносообществе Baidu Tieba уже появился скриншот с характеристиками новинки. TDP в 170 Вт говорит о том, что перед нами модель, относящаяся к высокопроизводительному сегменту.

Расшифровка OPN-кода также указывает на наличие в CPU 8-ядер и 16-потоков. То есть последний, вероятно, является ничем иным, как Ryzen 7 9700X, заменяющим Ryzen 7 7700X.

Источник указывает, что предварительный образец располагает частотой в 5,8 ГГц. Это самый высокий показатель среди всех процессоров Ryzen, и на 100 МГц выше, чем у Ryzen 9 7950X.

Кроме прочего, Ryzen 7 9700X, по всей вероятности, способен обойти всех соплеменников с 3D-кешем из 7000-й серии в играх, однако каких-либо подтверждений данным предположениям предоставлено не было.

Однопоточный тест производительности в CPU-Z показал, что новый CPU опережает Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 5950X на 18,6% и 40,6% соответственно. К сожалению, прироста скорости оказалось недостаточно для борьбы с процессорами от "синего лагеря".

Ryzen 7 9700X оказался практически равен Core i9-13900K, вышедшему почти два года назад. А Core i9-14900K опережает "новинку" на 3,5%. Для того, чтобы побить топовую на данный момент модель от Intel, флагманскому Ryzen 9 9950X нужно развить еще большую частоту, чем 5,8 ГГц, но в таком случае энергопотребление может вырасти несоразмерно повышению производительности.

Ryzen 9000 появятся на полках магазинов уже во второй половине лета, однако уже осенью им придется столкнуться с Core Ultra 200, рядом с которыми даже Core i9-14900K будет выглядеть древним хламом.

Получается, что AMD опять находится в роли догоняющего, и вся надежда фанатов теперь только на версии Ryzen 9000 с 3D-кешем. Будем надеяться, что хотя бы в играх "красный лагерь" сможет потягаться с технологическим лидером.