Миллионы геймеров по всему миру замерли в ожидании долгожданного выхода новейших ультравысокопроизводительных процессоров Intel на сокете LGA 1851. Наконец-то можно будет отправить древние Core i9-13900K и Core i9-14900K прямо в мусорный бак и взять действительно быстрый игровой камень.

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Очевидно, что текущие CPU от "синего лагеря" не способны конкурировать с продукцией AMD. В абсолютном большинстве тестов Ryzen 7 7800X3D, вышедший гораздо раньше Core i9-14900K, разносит последнего "в щепки", демонстрируя существенно более высокий FPS.

Тянуть было уже нельзя, поэтому Intel решилась на срочный выпуск процессоров на архитектуре Arrow Lake-S, пусть и как-то криво-косо сшитой. Релиз AMD Ryzen 9000-й серии также не за горами, и всем очевидно, что Raptor Lake Refresh будет просто растоптан ими. И в этом смысле, "синие" новинки будут выступать в роли своеобразного сдерживающего буфера.

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Судя по предварительным спецификация и различным утечками Core Ultra 200, спешка Intel приведет к появлению не совсем продуманных с точки зрения инженерии чипов. Пожалуй, самым главным их недостатком станет отсутствие поддержки технологии многопоточности или в простонародье "Hyper-Threading'.

Данная технология впервые массово была внедрена с выходом Intel® Pentium® 4 Northwood в 2002 году, и ее появление прилично повысило производительность процессоров для ПК. В многих случаях при дополнительном распараллеливания нагрузки при помощи HT производительность в играх может взлетать на 50% и более.

Четверть прироста на ровном месте без увеличения транзисторного бюджета — это мощно. Разумеется, от игры к игре расклад будет меняться, но все равно без HT даже 6-ядерные CPU захлебываются в современных проектах.

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Так как новые игры пилятся под восьмиядерные чипы консолей, которые поддерживают Hyper-Threading, и одновременно портируются на ПК, то в настоящий момент иметь в игровом компьютере меньше, чем 8-ядерный и 16-поточный ЦП просто неразумно и губительно для FPS. Со скрипом вывозить адекватную частоту кадров способны 12-поточные модели, но это, конечно, полумеры. А что касается Core i3, то те уже давно перестали обеспечивать хоть сколь-либо приемлемый график фреймтайма.

Уже точно понятно, что с приходом Core Ultra 200 мы вернемся в палеозойскую эру, поскольку они не будут оснащены многопоточностью. Жалкие 8 полноценных P-ядер в топовых геймерских тачках и без HT — это просто перевод ценных ресурсов на бесполезные куски кремния.

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Никакие 16 энергоэффективных ядер не спасут Core Ultra 200 285K, а скорее вызовут раздражение у трушных ПК-юзеров, которые побегут за Ryzen 9 9800X3D или 9950X3D. Добавим сюда снижение тактовой частоты с 6 до 5,5 ГГц, которое съест львиную долю прироста IPC, и получаем аналог Core 9000-й линейки, которые очень быстро утратили актуальность из-за отсутствия HT. Народный Core i5-9400F по отрисовываемому FPS на 40%+ проигрывает своему полному аналогу с HT — Core i5-10400F, а также AMD Ryzen 5 3600.

То есть геймеры, выбравшие Intel, рискуют вновь остаться с носом. Требования к процессорной части в играх непрерывно растут, и почти половина дополнительной вычислительной мощности позволила бы не выбрасывать Core Ultra 200 уже через год после покупки из-за того, что они не тянут новые тайтлы.

Вторым существенным недостатком новой линейки CPU безусловно является отсутствие поддержки памяти стандарта DDR4 и полный переезд исключительно на DDR5. Чем были хороши Core 12, 13 и 14 поколений, так это возможностью выбора между типами RAM. Хочешь дешево и сердито, берешь DDR4-3200 или 3600 CL16 за сущие копейки и получаешь -10 FPS от и без того запредельных 250, но платя в два раза меньше, чем за минимальную DDR5-6000 CL30. Хочешь мегаскорость, покупаешь DDR5-8000+ и гонишь систему "в щи".

А теперь Intel отнимает у геймеров возможность выбора, только DDR5 и точка. Причем с максимальной частотой всего лишь в 6400 МГц для народных Core Ultra 3 и 5. Данная память станет более-менее доступной только через несколько лет, а пока же за нее придется отваливать довольно немалые суммы.

Для массовых моделей переплата за DDR5 не имеет практически никакого смысла. Сборки на данных процессорах будут комплектоваться в большинстве своем видеокартами-серднячками по типу GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600, соответственно упор в 99% случаев будет в GPU, а не CPU и подсистему памяти. Вместо переплаты за пару планок DDR5 систему можно оснастить более производительным видеоускорителем, что на выходе даст гораздо больший FPS.

Таким образом, переход с LGA 1700 на LGA 1851 с финансовой точки зрения полностью бессмыслен. А плюс в виде небольшого отрыва в однопотоке полностью перекрывается отсутствием Hyper-Threading. Поэтому можно смело пропускать данное поколение процессоров, продолжая сидеть на Sandy Bridge "алдерах" и "рапторах".



