На мобильном и серверном рынках также виден рост

AMD продолжает экспансию своей продукции на различных рынках, отвоевывая у Intel все большую долю в той или иной сфере. Согласно отчету компании Mercury, темпы роста продаж "трехбуквенной" демонстрируют двузначные показатели.

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В первом квартале AMD удалось отвоевать у Intel приличную часть настольного и серверного сегментов. Этому послужили рекордные продажи процессоров EPYC 4-го поколения, а также полюбившиеся сборщиками ПК и ноутбуков Ryzen 8000-й серии.

Если в начале прошлого года доля AMD на десктопах составляла 19,2%, то в первом квартале текущего она повысилась до 23,9%. То есть количество реализованных процессоров Ryzen за год взлетело на внушительные 24,48%.

Мобильный рынок также не подкачал. Благодаря выходу новых мобильных APU Ryzen 8000 продажи ноутбуков на AMD резко подскочили. Это дало возможность увеличить выручку данного подразделения компании на 37%.

Но наиболее высокие цифры в штучном выражении показывает рынок серверов, где наблюдается 31%-ная прибавка в количестве проданных экземпляров. А всё за счет высочайшей производительности и энергоэффективности AMD EPYC, позволившей им стать основой самого быстрого суперкомпьютера на сегодняшний день.