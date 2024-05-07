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Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD

Видеокарты от "красного лагеря" без сомнения являются наиболее технологичными и имеют лучшее соотношение цены и производительности. Однако геймеров все же продолжает тянуть к продукции NVIDIA.
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С незапамятных времени AMD (ATI) и NVIDIA боролись за место под солнцем на рынке графических ускорителей. По началу силы были равны, но со временем NVIDIA парадоксальным образом вырвалась вперед по продажам и распространенности на ПК. Хотя практически всегда видеокарты AMD на порядки превосходили аналоги от "зеленого лагеря".

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Пожалуй, нагляднее всего это заметно по объему предлагаемой видеопамяти. Легендарные Radeon HD 7950 и 7970 с их 3 ГБ практически 10 лет к ряду обеспечивали приличный FPS в большинстве игр, а конкурирующая GeForce GTX 680 с 2 ГБ давным-давно отправилась на свалку истории.

Тоже самое касается противостояния Radeon R9 290X и GeForce GTX 780 Ti. Жалкие 3 ГБ не позволили в полной мере раскрыться GPU GK110B. А NVIDIA и вовсе решила дополнительно потроллить своих адептов выпуском GeForce GTX 760 с 4 ГБ VRAM.

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Что уж говорить про Radeon R9 390 8 ГБ и 8-гигабайтных Radeon RX 400 и 500-й серии, которые могли переварить любые настройки, съедающие видеопамять. А Radeon VII с внушительными 16 ГБ надолго стала недосягаемой для "зеленых". Пока NVIDIA пыталась доить геймеров по максимуму, AMD не стеснялась предлагать им топовую HBM память, использующуюся в высокопроизводительных серверных решениях.

На текущий момент 8 ГБ в GeForce RTX 4060 и 12 ГБ в GeForce RTX 4070 / Super являются просто смехотворными. Схоже по цене Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 7900 GRE не упираются в VRAM на максимальных настройках графики или в высоких разрешениях, и, кроме того, они будут гораздо дольше оставаться актуальными.

Но превосходство AMD не заканчивается только на этом. "Красный лагерь" славится тем, что всегда повернут к сообществу лицом. Например, в экосистеме Linux не существует полностью открытых драйверов NVIDIA, а у AMD они есть. Причем настолько качественные и отточенные, что видеокарты Radeon считаются лучшими для использования в свободной ОС. На Windows драйверы чуть похуже, но зато они на голову функциональнее, чем у NVIDIA.

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AMD всегда топила за открытые технологии и не выезжала за счет покупки сторонних компаний. Благодаря "трехбуквенной" мы имеем Vulkan и восхитительную графику на мобильных устройствах. NVIDIA  же просто бесцеремонно скупала другие фирмы, например, 3dfx, Ageia, и приватизировала их технологии. Поскольку последние были полностью закрытыми от посторонних глаз, многие из них вымерли и не дошли до наших дней. Среди них, например, PhysX и SLI.

Третьим главным преимуществом AMD, безусловно является гораздо более выгодное соотношение цены и производительности. Пока фанаты NVIDIA разрывая на себе футболки бежали в магазины за вожделенной GeForce GTX 1050 Ti, благородные поклонники AMD спокойно приходили и брали Radeon RX 470 / 570, зная, что не прогадают.

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Так, собственно говоря, и вышло. Любой желающий может посмотреть сравнение обеих видеокарт на Youtube и убедиться в двукратном преимуществе Radeon'ов. Если брать б/у рынок, то здесь расклад сохраняется. Вместо GeForce GTX 1060 за сумасшедшие 10 тысяч рублей можно легко взять Radeon RX Vega 56, которая в два раза быстрее и имеет больше памяти.

Карты недалекого прошлого в лице Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 нагляднее всего демонстрируют обман NVIDIA. GeForce RTX 3070 давно списана геймерами в утиль, поскольку упирается в ничтожные 8 ГБ GDDR6. А вот Radeon RX 6800 XT будет еще долгие годы радовать владельцев высокой частотой кадров во всех играх.

И "волшебные лучики Хуанга" здесь не особо спасают, так как не только еще сильнее просаживают производительность, но и не дают какого-либо сверхкардинально значимого визуального эффекта. С появлением пиксельных шейдеров в начале 2000-х разработчики получили в свои руки мощнейший инструмент, с помощью которого стало возможным "рисовать" в играх практически любую мыслимую картинку.

Отполированные до зеркального блеска лужи зачастую выбиваются из общего тона, создавая обратный эффект, когда отдельные части игры воспринимаются слишком реалистичными. Технология Ray-Tracing гармонично вписалась бы в виртуальный мир, где всё остальное настолько же правдоподобно. Но, к сожалению, технологии пока еще далеки от этого. Отсутствие RT не критично, что можно заметить, например, по самой графонистой игре последних лет, Alan Wake 2. А вот 20 FPS с лучами на среднебюджетных видеокартах последнего поколения уже могут сказываться на геймплее.

В итоге, получается, что видеокарты AMD в пух и прах разносят NVIDIA по всем параметрам. Однако массового геймера все равно продолжает тянуть к "зелени". И объяснение здесь есть лишь одно — пользуясь маркетинговыми уловками и различными психологическими приемами NVIDIA формирует у своих фанатов своеобразный культ. Последние начинают отождествлять обладание видеокартой GeForce с принадлежностью к элите ПК-сообщества.

Основатель компании, Дженсен Хуанг, также старается поддерживать образ крутого перца, показываясь на различных мероприятиях в фирменной кожаной куртке. В России данный вид одежды во многом ассоциируется с криминальным элементом 90-х, непременным атрибутом которого аналогично была кожанка.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что причиной выбора NVIDIA, а не AMD, является массовое зомбирование геймеров, при котором маркетинг затеняет очевидные технологические преимущества.

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