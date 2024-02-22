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Razg0n
Intel потеснит TSMC на рынке литографии, выпуская чипы даже для AMD и NVIDIA
"Синий лагерь" не против производить продукцию в том числе и для своих конкурентов

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Гендиректор Intel Пэт Гелсингер на недавнем мероприятии Intel Foundry Services (IFS) Direct Connect подтвердил изданию Tom's Hardware, что подразделение Intel Foundry планирует стать ведущим западным игроком на рынке литографии и прямым технологическим конкурентом TSMC.

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По его словам, нельзя смешивать Intel и Intel Foundry. Уже в скором времени Intel Foundry будет юридически отделена и станет автономной организацией. Гелсингер, уверен, что единственным способом победить TSMC является создание передовых норм производства и внедрение инноваций в сфере упаковки 3D-чипов, предлагая всё это по доступной цене даже своим прямым соперникам.

Получается, что отделы Intel  по разработке новых продуктов будут соперничать с теми, кому помогает сама компания. На вопрос о том, как в Intel будут объяснять это своим сотрудникам, Гелсингер вновь указал на непричастность Intel Foundry к основному бизнесу и на разные финансовые отчеты обеих фирм, которые начнут публиковаться в будущем. А также на то, что главной задачей сейчас является максимальная загрузка фабрик, чтобы поставить новоиспеченным партнерам как можно больше чипов.

По словам главы Intel, планируется сотрудничество с NVIDIA, Qualcomm, Google, Microsoft и даже с AMD. "Если мы хотим быть фабрикой для всего мира и собираемся стать крупным западным игроком на этом рынке, то там должно быть без разницы, кто в этом участвует. Цепочки поставок, технологии производства — всё это должно быть открыто для индустрии. Я хочу, чтобы нашими фабриками могли пользоваться все. Точка. Мы желаем изготавливать чипы для NVIDIA и AMD, чипы TPU для Google, ИИ-чипы для Amazon. Мы хотим предоставить им самые мощные, производительные и эффективные технологии для построения своих систем", заключил Гелсингер.

Кроме прочего, IFS сосредоточится на создании полузаказных платформ. Одна из подобных, к примеру, может быть построена на многочиповом дизайне Foveros, включающим процессор от Intel, SoC от Microsoft, заточенный под их игровую консоль, а также графику NVIDIA GeForce RTX. Или специализированный Xeon для Amazon Web Services, где рядом с P-ядрами располагаются ускоритель сетей и настраиваемый процессор, отвечающий за безопасность. Гелсингер предполагает, что Intel и IFS станут местом притяжения клиентов, которым требуются полузаказные чипы.

#intel #tsmc #литография
Источник: techpowerup.com
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