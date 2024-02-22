"Синий лагерь" не против производить продукцию в том числе и для своих конкурентов

Гендиректор Intel Пэт Гелсингер на недавнем мероприятии Intel Foundry Services (IFS) Direct Connect подтвердил изданию Tom's Hardware, что подразделение Intel Foundry планирует стать ведущим западным игроком на рынке литографии и прямым технологическим конкурентом TSMC.

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По его словам, нельзя смешивать Intel и Intel Foundry. Уже в скором времени Intel Foundry будет юридически отделена и станет автономной организацией. Гелсингер, уверен, что единственным способом победить TSMC является создание передовых норм производства и внедрение инноваций в сфере упаковки 3D-чипов, предлагая всё это по доступной цене даже своим прямым соперникам.

Получается, что отделы Intel по разработке новых продуктов будут соперничать с теми, кому помогает сама компания. На вопрос о том, как в Intel будут объяснять это своим сотрудникам, Гелсингер вновь указал на непричастность Intel Foundry к основному бизнесу и на разные финансовые отчеты обеих фирм, которые начнут публиковаться в будущем. А также на то, что главной задачей сейчас является максимальная загрузка фабрик, чтобы поставить новоиспеченным партнерам как можно больше чипов.

По словам главы Intel, планируется сотрудничество с NVIDIA, Qualcomm, Google, Microsoft и даже с AMD. "Если мы хотим быть фабрикой для всего мира и собираемся стать крупным западным игроком на этом рынке, то там должно быть без разницы, кто в этом участвует. Цепочки поставок, технологии производства — всё это должно быть открыто для индустрии. Я хочу, чтобы нашими фабриками могли пользоваться все. Точка. Мы желаем изготавливать чипы для NVIDIA и AMD, чипы TPU для Google, ИИ-чипы для Amazon. Мы хотим предоставить им самые мощные, производительные и эффективные технологии для построения своих систем", заключил Гелсингер.

Кроме прочего, IFS сосредоточится на создании полузаказных платформ. Одна из подобных, к примеру, может быть построена на многочиповом дизайне Foveros, включающим процессор от Intel, SoC от Microsoft, заточенный под их игровую консоль, а также графику NVIDIA GeForce RTX. Или специализированный Xeon для Amazon Web Services, где рядом с P-ядрами располагаются ускоритель сетей и настраиваемый процессор, отвечающий за безопасность. Гелсингер предполагает, что Intel и IFS станут местом притяжения клиентов, которым требуются полузаказные чипы.