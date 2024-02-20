Несмотря на то, GeForce RTX 3060 Ti вылетела их списка лучших видеокарт NVIDIA, нечестные на руку дельцы по прежнему ориентируются на фанатов GPU последних поколений. По данным источника I_Leak_VN недавно они сумели обвести вокруг пальца некоего жителя Вьетнама.

Подошедший к нему на улице незнакомец представился торговцем из Тайланда. Покупателю было озвучено предложение приобрести видеоадаптер Manli GeForce RTX 3060 TI, видимо, по сверхвыгодной цене. Радостный вьетнамец с радостью согласился и перевел денежные средства, включая стоимость доставки.

Несчастный и не мог предположить, что его на самом деле ожидало. По пришествию домой вместо желанного графического ускорителя он обнаружил в коробке лишь пару женских туфель, явно бывшего употребления.

Мошенник даже не поленился упаковать их к пупырчатую пленку. Очевидно, что хитрец указал поддельные персональные данные перед тем, как исчезнуть с торговой площадки.

Подобные преступления с заменой компьютерного железа на различное барахло не редкость на сторонних платформах по перепродажей товаров, где нет возможности подтвердить личность продавца. Таким образом, при осуществлении финансовых транзакций покупатели по большей части полагаются на случай с надеждой на положительный исход дела.