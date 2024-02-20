В Tom's Hardware отобрали пять CPU, выделяющихся среди сверстников своими достоинствами

Компания AMD за время своего существования сумела заметно изменить рынок процессоров, выпуская передовые модели, обладающие уникальными функциями. Конечно, не каждый раз получалось делать всё на отлично, но практически всегда именно продукция "красного лагеря" являлась эталоном по соотношению цены и производительности. Эксперты из Tom's Hardware решили освежить память и составили топ-5 лучших CPU от AMD всех времен.

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Конец списка возглавил Athlon XP 1800+ — флагман, сумевший продемонстрировать всю мощь революционной микроархитектуры K7. Работая на частоте в 1,5 ГГц, он шёл наравне с 2-гигагерцовым Pentium 4. При этом стоимость Athlon XP 1800+ составляла $252, а "пень" оценивался в $550. (Впрочем, младший Athlon XP 1500+ с частотой 1,33 ГГц за $130 без проблем разгонялся до 1,5 ГГц. Таким образом адепты AMD в начале нулевых могли хорошо экономить на сборке ПК).

Четвертое место занял лучший геймерский процессор текущего поколения — Ryzen 7 7800X3D. Он с легкостью обходит флагманский Core i9-14900K, будучи в два раза дешевле. Огромный 3D-кеш, обкатанный на Ryzen 7 5800X3D, значительно увеличивает FPS в играх, а также позволяет экономить на высокочастотной оперативной памяти.

Бронза досталась Ryzen 7 1700 — процессору, который сделал бессмысленными сверхдорогие HEDT-платформы от Intel. Прогрессивная архитектура Zen, шагнувшая далеко вперед со времен AMD Bulldozer, а также наличие большого количества ядер и цена в $330 сделали Ryzen 7 1700 абсолютным хитом для домашних рабочих станций. 1100-долларовый Core i7-6900K сразу же стал не нужен. Как и последующие за ним чипы для последнего массового "синего" HEDT-сокета LGA 2066.

Серебряной медалью наградили Athlon 64 3000+, который стал поворотной вехой в развитии процессоров для ПК. Данный камень стал поистине народным за счет выдающегося соотношения "цена / производительность". Он стоил всего $218, но при этом зачастую опережал Pentium 4 Extreme Edition за $1000. Здесь Intel поняла, что нужно что-то менять и приступила к адаптации Pentium M на десктоп, в результате чего получилась архитектура Core.

Ну и на верхнюю строчку взобрался Ryzen 9 3950X. Этот 16-ядерный монстр за $749 в одну калитку вынес все топовые печки конкурента, включая флагманские 18-ядерники. Благодаря 7 нм нормам и чиплетной архитектуре, AMD могла масштабировать производительность своих CPU в довольно широких пределах. Три поколения подряд, вплоть до выхода Alder Lake, Intel ничего не могла противопоставить "красному лагерю", во многом из-за устаревшего 14 нм техпроцесса.

По всей истории AMD можно заметить, что данная компания стремится предложить пользователям существенный прирост производительности за минимальные деньги. Остается пожелать ей и дальше выводить на рынок лучшие решения во всех сегментах.