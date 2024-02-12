Существует множество подходов к сборке ПК. Например, можно использовать привычное железо от именитых производителей. В таком случае, в качестве процессора берется какой-нибудь Core i5-12400F, материнскую плату представляет ASUS с чипсетом B760, а оперативной памятью являются, безусловно, великие Kingston Fury.

Конечно, данная практика имеет место быть, поскольку народные сборки славятся безотказностью в работе и ликвидностью на вторичном рынке, пусть и в ущерб показателю "цена / производительность". В то же время в магазинах можно встретить комплектующие, о которых знают не все, и которые брать гораздо более разумно, нежели привычные бренды. Их часто советуют техно-блогеры, опираясь на собственный опыт. И, действительно, если рассмотреть ситуацию ближе, то все становится очевидно.

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К примеру, в настоящий момент платформа LGA 1700, откровенно говоря, морально устарела и не идет ни в какое сравнение с действительно современной AM5. Пережитки прошлого в лице памяти DDR4 тянут её на дно, а наличие мелких энергоэффективных ядер абсолютно бесполезно в огромном количестве приложений и только тормозит всю систему.

Да, в скором времени в процессорах AMD также появятся E-ядра, и их также придется отключать. Они больше походят на маркетинговый прием, позволяющий указывать большие цифры в характеристиках и устанавливать рекорды в синтетических бенчмарках.

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Поэтому блогеры сейчас не рекомендуют платформы Intel, как неконкурентоспособные, предлагая присмотреться к превосходному варианту в лице Ryzen 5 7500F. Данный камень по выдаваемому FPS в играх сравним с существенно более дорогими Core i5-13600K и Core i5-14600K, в половине проектов уступая им около 10%, а в оставшейся половине идя с ними на равных.

Кроме того, он не так сильно греется, а значит мы экономим на охлаждении. В теории, для Ryzen 5 7500F подойдет любой простой четырехтрубочный кулер, но за небольшую доплату мы можем взять шеститрубочный двухсекционный Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Эта башня не сильно уступает топовейшим решениям от DeepCool, be quiet и Noctua, но стоит при этом в несколько раз дешевле.

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И, если для "синих" процессором с индексом K для полного раскрытия потенциала необходима приличная материнская плата на Z чипсете, то в случае с Ryzen 5 7500F можно обойтись моделями на B650, и даже на A620. Разгон CPU даст максимум 2-3% прироста частоты кадров, так что тут не грех сэкономить в 2 раза, приобретя младший чипсет. Его подсистемы питания хватит с запасом.

Касательно оперативной памяти блогеры едины в своем мнении и однозначно рекомендуют брать планки DDR5 Team Group T-Create на чипах Hynix A-die с частотой 6000 МГц и таймингами CL38. Данная ОЗУ без малейших проблем ужимается до 6000 CL30, чего более чем достаточно для Ryzen 7000-й серии. Более высокие частоты последние не держат, так что по соотношению цена / производительность "тикрейты" вне конкуренции.

Впрочем, китайские "кингбанки" на "хайниксах а-даях" также могут стать отличным компаньоном к Ryzen 5 7500F. Память KingBank DDR5 6400 CL32 из коробки дает высокую производительность, а бонусом с ней идет неплохая RGB-подсветка. К тому же стоит она дешевле практически всех предложений на Hynix A-die. Единственный минус данной ОЗУ заключается в некотором проценте брака, но, в большинстве случаев, всё работает отлично.

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Когда дело доходит до SSD, то единой мысли по поводу бескомпромиссного выбора у блогеров не образовалось. Суммарная выжимка из рекомендаций, прочем, выглядит примерно так: следует избегать твердотельников от 90%+ китайских контор и б/у брендовой продукции (под видом новой), идущей из Поднебесной (например, тех же видавших виды Kingston KC3000).

Ввиду возможности выхода из строя даже надежнейших Samsung'ов, брать SSD стоит в крупных сетях, дающих реальную, и, желательно, как можно более длительную гарантию, от 3-х и более лет. Учитывая довольно малый разлёт в реальных задачах между ультраскоростными накопителями на PCI-E 5.0 и бюджетными на SATA можно советовать любой SSD из локального магазина. Главное, чтобы он имел как можно более высокую емкость, от 1 ТБ и выше. Данным условиям, например, хорошо соответствуют Apacer Panther AS350 и HP EX900.

И, вот, постепенно мы дошли до важнейшего компонента в игровом ПК, а именно видеокарты. Заранее отметаем все варианты от NVIDIA младше GeForce RTX 4070 и устаревшие линейки. В среднебюджетном сегменте точкой отсчета считается Radeon RX 6600 с базовыми объемом памяти и уровнем производительности. Но лучше добавить небольшую сумму и взять в 1,5 раза более быструю Radeon RX 6700 XT / 6750 GRE / 6750 XT с 12 ГБ VRAM. Жалкие "зеленые" поделки, представленные GeForce RTX 4060 и 4060 Ti, в первом случае дают меньший FPS и меньше памяти, а во втором сильно переоценены.

Но это всё детские игрушки. Ведь в основе нашей сборки лежит Ryzen 5 7500F, а значит нам нужен гораздо более быстрый видеоускоритель. И им, безусловно, становится GeForce RTX 4070 SUPER. К сожалению, с выходом обновленных GeForce карты от AMD верхнего сегмента практически полностью утратили актуальность, так что Radeon RX 7800 XT можно без зазрения совести игнорировать.

Более дорогие видеокарты от NVIDIA, конечно, имеют смысл, хотя бы из-за объема видеобуфера, но колоссального прироста относительно GeForce RTX 4070 SUPER мы не получим. За исключением GeForce RTX 4090, но это уже вариант для мажоров. Впрочем, есть еще вариант урвать простую GeForce RTX 4070. Она станет отличным выбором, если найти её за 80% от цены GeForce RTX 4070 SUPER. Но данная карта постепенно заменяется на SUPER-версию и скоро исчезнет из магазинов.

Наконец, мы дошли до самого важного компонента в любом ПК, на котором нельзя экономить, то есть до блока питания. Техно-блогеры, являющиеся экспертами по БП, с улыбкой смотрят на распиаренные в народе Montech'и, он же "топ за свои деньги". А взрывающиеся Aerocool'ы уже давно стали притчей во языцах. Если перефразировать цитату из одного фильма, может сказать, что есть действительно качественные блоки питания, такие, как Seasonic, Super Flower и др., есть средние, среди них be quiet и некоторые Deepcool, построенные на платформах Seasonic и CWT, потом идет 50 метров известной субстанции, а затем самые дешевые офисные модели.

В общем, если мы находим по акции дешевый DeepCool серии PQ, которые имеют начинку от Seasonic, то покупаем их. В ином случае наш выбор — это DeepCool DQ750ST на базе CWT. 750 Вт будет достаточно не только для текущей сборки, но и для апгрейда на более производительное и жрущее электроэнергию железо. Останется лишь докупить переходник на 12VHPWR.

А также, конечно, подобрать подходящий корпус и вентиляторы. Всё, что требуется от хранилища комплектующих, это мощный сквозной продув для поддерживания невысоких рабочих температур. Поэтому берем любой ящик с нижним расположением БП, а также с сеткой спереди и сверху. Указанным параметрам соответствует популярный Cougar MX330-G, имеющий вполне демократичный ценник. В него как раз поместится выбранный нами процессорный кулер.

С вентиляторами всё просто, нам нужны Arctic Cooling с приставкой P. Их высокое статическое давление с легкостью протянет воздух сквозь решетки корпуса как на вдуве, так и на выдуве. Благодаря приемлемому качеству и относительной дешевизне данные вентиляторы идеально впишутся в нашу сборку.

Таким образом, если собирать ПК, руководствуясь заветами техно-блогеров, то можно получить примерно следующую конфигурацию:

Процессор: Ryzen 5 7500F (~15000 р.)

Система охлаждения: Thermalright Peerless Assassin 120 SE (~3500 р.)

Системная плата: MSI PRO A620M-E (~10000 р.)

Оперативная память: Team Group T-Create Expert 6000 MHz CL38 2x16 GB DDR5 (~11000 р.)

Твердотельный накопитель: HP EX900 M.2 1 TB (~5500 р.)

Видеокарта: Palit GeForce RTX 4070 SUPER (~65000 р.)

Блок питания: DeepCool DQ750ST (~7500 р.)

Корпус: Cougar MX330-G (~4500 р.)

Вентиляторы: Arctic Cooling P12 PWM PST Value Pack (~2500 р.)

После сложения цен на все комплектующие общая стоимость готовой системы становится равна примерно 125000 рублей или $1375. Ранее типичный игровой компьютер с средней производительностью стоил где-то в районе $1000. Если учесть инфляцию доллара, то прайс на такой ПК к настоящему моменту должен был вырасти более, чем в полтора раза. То есть мы, по сути даже немного сэкономили.

В общем, по итогу, можно сказать, что советы техно-блогеров действительно не так уж и бесполезны. Руководствуясь ими мы построили сборку, которая выдает топовый FPS, стоит адекватных денег и имеет солидный запас под будущий апгрейд.