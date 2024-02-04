Данная функция во многих случаях позволяет значительно повысить производительность дискретного графического адаптера

Опция Resizable Bar в настоящий момент является неотъемлемой частью высокой производительности видеокарт в современных играх. Хотя она была включена еще в спецификации PCI-E 2.0, вышедшего в 2007 году, производители не стремились внедрять её в свои устройства.

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Тем не менее, в 2020 году корпорация AMD решила в очередной раз за свой счет продвинуть индустрию вперед, наделив связки из Ryzen 5000 и Radeon RX 6000 поддержкой функции Resizable Bar. Intel повторила за конкурентом, внедрив ReBar в системы на базе процессоров Core 10-го поколения. В итоге владельцы более старых материнских плат остались не у дел, а значит не могли в полной мере раскрыть потенциал новых поколений видеоадаптеров.

Решить проблему отважился энтузиаст под ником xCuri0, выпустив модификацию для прошивок UEFI, включающую Resizable Bar на платформах LGA 1151 и лучше. Модуль "UEFI DXE driver" заменяет функцию "PreprocessController" на "PciHostBridgeResourceAllocationProtocol", которая в свою очередь подставляет в параметр ReBarState значение из NVRAM. Таким образом, после всех инициализаций размер переменной BAR изменяется в бо́льшую сторону.

Мод выложен на GitHub с подробным описанием принципа его работы. Кроме того, там же опубликован список совместимых материнских плат. В нем присутствуют не только топовые решения на Z-чипсетах, но и бюджетные, например ASUS P8H61-M LX2 R2.0. Также в таблице можно найти модель на LGA 1151 v2, а также платы на популярных сокетах LGA 2011 и 2011-3, как брендовые, так и китайских вендоров.

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Остается только порадоваться за владельцев устаревших ПК, ведь теперь они смогут на полную задействовать возможности доступных видеокарт, таких, как Radeon RX 6400 и Intel ARC A380. Отсутствие Resizable Bar создавало парадокс, когда из-за технических ограничений бюджетные графические ускорители не могли быть установлены туда, где им было самое место.