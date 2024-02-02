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Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном

Многие до сих пор застряли в 2010-х, когда речь заходит о принципах построения системных блоков. Вместе с тем, времена меняются, и вместе с ними и то, как должна выглядеть современная игровая система.
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В момент своего появления и до 2000-х годов персональные компьютеры с эстетической точки зрения представляли собой довольно плачевное зрелище. Не нужно было обладать дизайнерским талантом, чтобы ощутить всё уныние одинаковых серо-желтоватого цвета гробов.

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В нулевые ситуация начала меняться, а локомотивом этих изменений выступило геймерское сообщество, которое стремительно разрасталось и требовало кардинальных улучшений внешнего вида своих "тачек". Производители вняли мольбам и, наконец, отошли от офисного оформления системных блоков, мониторов и периферии, внеся значительное разнообразие в цветовую гамму и физические формы последних.

Однако, действительно прорывные новшества появились относительно недавно — это два взаимодополняющих друг друга элемента: стеклянные корпуса и светодиодная RGB подсветка. Без них сейчас практически невозможно представить ни один современный ПК. И, так как внутреннее убранство отныне стало открыто всем на показ, то производители комплектующих также решили поддержать тренд.

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Таким образом, внешний вид компьютера в настоящее время вышел на первый план, что согласуется с общей модернизацией интерьера помещений. И поскольку типичные черные корпуса не совсем органично контрастируют с современной модой, то многие озадачились сборкой компьютера, который бы смог стать частью обстановки жилища и дополнительно украсил его.

Начнем, разумеется с корпуса, как с основы, определяющей то, как итоговая конфигурация будет выглядеть в целом. И базовым принципом здесь является выбор исключительно корпуса типа "аквариум" и никакого другого. Только в этом случае можно будет в полной мере удивить друзей и гостей, выставив напоказ технологичный шедевр.

Причем брать нужно те модели, у которых нет металлической перегородки на одной из фронтальных сторон. Тогда нивелируется эффект перехода и не будет нарушаться целостность картины. Кроме того, желательно, чтобы блок питания располагался позади материнской платы. Так лишний короб не будет мешать общему стеклянному стилю. Кроме того, нужно упомянуть важный момент, что выбирать все детали для ПК рекомендуется только в белом варианте. Конечно, выйдет немного дороже, но современные "белые сборки" выглядят гораздо эффектнее и, субъективно, премиальнее исполненных в темных тонах.

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В качестве примеров корпусов можно выделить, например, PCCooler C3 T500, Phanteks NV7, 1STPLAYER серии MV (с приставкой T), JONSBO TK-1/TK-2, NZXT H6/H9, HYTE Y60 и DEEPCOOL CH780. Отличить качественный "аквариум" от бюджетного косвенно можно по наличию разъема USB-C, а также по цвету кабелей USB / Front Panel, он должен совпадать с основным.

Тем не менее, даже самый крутой кейс можно испортить бездумным размещением в нем вентиляторов, и здесь не лишним будет применение научного подхода. Согласно общей теории построения высокопроизводительных игровых ПК, видеокарте снизу необходимо подавать холодный воздух, которым далее она охлаждает свой радиатор.

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Соответственно, при установке гряды традиционных корпусных вентиляторов последние начинают выбиваться из общего оформления, так как оказываются перевернутыми вверх тормашками и становятся видны их этикетки. Для решения данной проблемы производители создали так называемые реверсивные вентиляторы, которые, образного говоря, дуют не сквозь себя, а, наоборот, выдувают наружу. Стало быть, при монтаже ветродуев подобного типа все красивости сохраняются, а поток воздуха засасывается со дна корпуса и устремляется прямиком к графическому адаптеру, как и задумывалось.

А, вот, что касается процессора, то тут правила сводятся к отказу от воздушных башен и переходу на системы жидкостного охлаждения. Всё с той же целью — максимально облагородить внутренний вид системы. Косвенно, мы решаем еще одну задачу, а именно улучшаем температурный режим CPU. Можно сказать спасибо прозрачным корпусам, за то, что они как ни кто поспособствовали высокой популярности СЖО, тем самым повысив эффективность работы горячих "камней".

И заключительным штрихом в деле создания элегантных сборок является, естественно, повсеместное использование RGB подсветки. В первую очередь, это относится к вентиляторам, выступающим главным осветительным элементом. Также не помешает "искоробочное" размещение диодов на прочих комплектующих, на теплосъемнике ЦП, планках ОЗУ, видеокарте и т. д. Это позволит им "выйти из сумрака" и добавить к получившемуся произведению искусства еще больше красок.

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В конечном результате мы получаем стильный ПК с модным и современным дизайном, который непременно оценят не только энтузиасты, но и те, кто далек от компьютерного железа. А его визуальная аура будет способствовать поднятию настроения в серые трудовые будни.

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Теги

rgb игровой пк дизайн 2024 корпус-аквариум
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