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Razg0n
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
Текущий флагман меркнет перед новинкой

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Текущее поколение графических процессоров NVIDIA находится на рынке уже почти полтора года, что является огромным сроком по меркам полупроводниковой индустрии. Откровенно говоря, пользователи заждались появления следующей линейки "зеленых" GPU.

Во многом также и потому, что практически все модели GeForce RTX 4000 вышли сами по себе довольно посредственными. За исключением топовой GeForce RTX 4090, не имеющей конкурентов на данный момент.

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Тем не менее, насколько бы мощным не был топ NVIDIA, он оказался не в состоянии справиться с последними играми класса ААА при задействовании разрешения 4К и выкрученных на максимум настройках графики.

Исправить ситуацию спешит GeForce RTX 5090, которая по характеристикам и производительности должна значительно превзойти предшественницу. Так, количество CUDA ядер в GPU GB202, построенном на архитектуре Blackwell, вырастет на внушительные 60%, с 16384 до 26112. Для повышения эффективности производства кристалл GeForce RTX 5090 будет содержать немного меньше универсальных вычислительных процессоров, приблизительно 24 046.

Что касается памяти, то новинка получит новейшую GDDR7, работающую на скорости 1536 Г/с, что на 50% выше, чем у GeForce RTX 4090. 384-битная шина памяти останется прежней, но на треть повысится объем L2-кэша, с 72 до 96 МБ. Ожидается, что взаимное усиление характеристик GeForce RTX 5090 позволит ей вдвое превзойти по производительности GeForce RTX 4090.

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Однако, похоже, что и в этот раз флагманская модель может стать единственным полноценным обновлением линейки видеокарт GeForce RTX, поскольку младшая GeForce RTX 5080, несмотря на наличие GDDR7, сможет довольствоваться лишь 192-битной шиной, и, таким образом, её пропускная способность будет всего на 7% выше, чем у GeForce RTX 4080.

#nvidia #geforce #gpu #видеокарта #cuda #gddr7 #rtx 5090
Источник: guru3d.com
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