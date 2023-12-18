Риски при работе с децентрализованными цифровыми активами подстерегают на каждом шагу

Децентрализованные цифровые финансовые активы, в простонародье именуемые криптовалютами, прочно обосновались в обществе, изначально будучи игрушкой гиков, но со временем став популярными.

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Данный факт неминуемо повлек за собой привлечение внимания людей, далеких от информационных технологий, но при этом желающих сколотить капитал. За ними, разумеется, потянулись различные стартапы, предлагающие инструменты для хранения и управления криптовалютами.

Включая небезызвестную компанию Ledger, которая наводнила рынок довольно удобными физическими криптокошельками. В дополнение к ним также была предложена библиотека Ledger Connect Kit из официального NPM-репозитория, позволяющая получать доступ к устройствам из децентрализованных Web-приложений.

На днях хакеры провели взлом инфраструктуры Legder, воспользовавшись учетной записью одного из бывших сотрудников фирмы. Выудить информацию удалось путем фишинг-атаки. Успеху способствовало неиспользование двухфакторной аутентификации, оставление прав доступа у уволенных сотрудников, а также практика задействования в сторонних приложениях последней версии библиотеки.

Брешь оставалась открытой около 5 часов, но, фактически, у злоумышленники могли оперировать средствами только в течение 2-х. Впрочем, по данным сервиса Revoke.cash, этого оказалось достаточно для похищения из кошельков инвесторов около 850 тысяч долларов.

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После инцидента Ledger перевела в режим чтения учетные записи принимавших участие в проекте Ledger Connect Kit, запретила внесение изменений в NPM-репозиторий и обновила ключи для публикаций на Github.