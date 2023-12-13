Intel готовится заполнить массовый сегмент процессоров 14-го поколения

8 января 2024 года на выставке CES генеральный директор Intel Пэт Гелсингер проведет презентацию новых продуктов компании. Среди них будут представлены ожидаемые многими процессоры Core i3-14100 и Core i5-14400.

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Данные CPU дополнят линейку Core 14-го поколения, в настоящий момент представленную исключительно моделями, рассчитанными на энтузиастов и зажиточных пользователей.

Последние утечки указывают на то, что младший Core i3-14100, как и его предшественник, будет иметь 4 производительных ядра и 8 потоков, но с повышением максимальной турбо-частоты на одно ядро с 4,5 до 4,7 ГГц и расширением TDP с 60 до 68,75 Вт.

Что же качается очередного народного хита, Core i5-14400, то свежие скриншоты подтверждают конфигурацию из 6 P-ядер, 4 E-ядер и суммарно 16 потоков, аналогичную Core i5-13400.

Турбо-частота в однопотоке увеличится на 100 МГц до 4,7 ГГц, и в стресс тестах из-за лимита TDP в 84,75 Вт она может падать до 4,1 ГГц для производительных ядер и 3,5 ГГц для энергоэффективных.

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К сожалению, скоростные характеристики новинок не впечатляют, так как прирост относительно 13-го поколения минимален. Core i3-14100 с 3625 баллами опережает Core i3-13100 с 3553 баллами всего на 2%. В то же время Core i5-14400, набирающий 6631 балл, быстрее Core i5-13400 с 6458 баллами на несущественные 2,7%.