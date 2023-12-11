Прогресс в области создания ОС

Корпорация Microsoft объявила о скором завершении поддержки операционной системы WIndows 10 в связи о окончанием традиционного десятилетнего периода, прошедшего с даты релиза. Начиная с 14 октября 2025 года клиентские версии ОС более не будут получать регулярные обновления безопасности.

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Это не относится к версии Windows 10 Enterprise LTSC, предлагающей долгосрочное обслуживание, а также специальных выпусков Windows 10 для крупных организаций и государственных учреждений.

Компании, которые пользуются клиентской версией Windows 10 Pro, могут воспользоваться расширенной программой предоставления обновлений безопасности, включающей доступ к критическим обновлениям, но не к дополнительным функциям.

Таким образом, Microsoft все же нашла способ переубедить пользователей и заставить их мигрировать на Windows 11. Впрочем, многие заранее выбрали переход по собственной воле, поскольку новая ОС может лучше работать с современным аппаратным обеспечением.

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Уже в следующем году должна выйти Windows 12, в которой роль ИИ будет существенно увеличена. Ожидается внедрение переработанного интерфейса, включающего плавающую панель задач и дополнительную верхнюю панель, а также живые обои с эффектом параллакса. Предполагается, что для работы Windows 12 потребуются более производительные ПК.